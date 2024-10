Mint ismert, a brit pilóta a következő szezont már a Ferrari színeiben kezdi meg, így az olasz istállónak a legendás Michael Schumacher után ismét lesz egy hétszeres Forma-1-es világbajnok pilótája. A száguldó cirkusz történetében csak Hamilton és Schumacher tudott hét világbajnoki címet nyerni, így elkerülhetetlen, hogy a szurkolók összehasonlítsák kettejüket.

Michael Schumacher és Lewis Hamilton, minden idők két legeredményesebb F1-es pilótája

Fotó: AFP/Saeed Khan

Azonban Ralf Schumacher, a hétszeres világbajnok pilóta testvére úgy érzi, semmi értelme párhuzamot vonni közöttük, ugyanis Hamilton fényévekre van a testvérétől. A Jordan, a Williams és a Toyota Forma-1-es csapatánál is megfordult Ralf szerint a két legenda összehasonlítása nem a különböző korszakok miatt fölösleges, hanem mert a testvére sokkal tehetségesebb Hamiltonnál.

Hamilton soha nem fog Michael közelébe kerülni. Szerintem mindig fényévekre lesz tőle. A Forma-1-ben a csapaton múlik, hogy olyan autót adjon, amellyel futamokat nyerhetsz. Mindannyian azt hittük, hogy Lewis tud a vízen járni, de nem így történt.

Max Verstappen is tehetségesebb, mint Lewis. Ez egy másik kategóriába helyezi őt. Michael egyike volt azoknak a versenyzőknek, akik a különbséget hozták, ahogyan most is ez történik Verstappennel” – mondta Ralf Schumacher a Formula1.de YouTube-csatornáján.

Ralf Schumacher nem érzi úgy, hogy Hamiltont és a testvérét egy szinten kellene emlegetni

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Hasan Bratic

Hamiltonnak 105 futamgyőzelme és 104 pole-pozíciója van, amire rekord a Forma-1-ben, de Ralf Schumacher szerint a brit pilóta ettől még nem lesz minden idők legjobbja.

Az emberek folyton azt kérdezik tőlem, hogy Lewis-e minden idők legjobb versenyzője, hiszen a bátyám számos rekordját megdöntötte. Szerintem Hamilton egyértelműen korának legerősebbje, de nehéz őt Michaelhez hasonlítani. A tehetségén kívül Hamiltonnak kiváló technikai csomagja is volt a Mercedesnél. A bátyám esetében ez nem mindig volt így”

– tette hozzá Ralf Schumacher, aki 1997 és 2007 között hat futamgyőzelmet és 27 dobogós helyezést ért el a Forma-1-ben.