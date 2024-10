Szeptember elején derült ki, hogy Lambiase lesz a versenyigazgató a csapatnál zajló átszervezés részeként, miután kiderült, hogy a sportigazgató Jonathan Wheatley jövőre távozik, hogy a Sauber/Audi csapatfőnöki pozícióját töltse be. Lambiase új munkája azt jelenti, hogy a pálya melletti összes tevékenységet ő fogja majd irányítani - a Red Bull úgy döntött, hogy Wheatley feladatait inkább több meglévő munkatárs között osztja fel, mintsem közvetlenül leváltaná -, miközben Verstappen versenymérnöke is marad, ezt a szerepet pedig azóta tölti be, hogy a holland pilóta 2016-ban csatlakozott a csapathoz.

Helmut Marko még minimum két sikert vár Max Verstappentől Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP

Verstappent a Szingapúri Nagydíj hétvégéjén kérdezték még meg arról, nem aggasztja-e az a lehetőség, hogy Lambiase új feladatai elvonja őt a közös versenymérnöki munkájuktól. „Nem, ez nem így van” - magyarázta Verstappen.

„Úgy értem, ő már amúgy is többet tett annál, mint hogy a versenymérnököm legyen, szóval szerintem ez jól átgondolt, és alapvetően egy kicsit elosztja a munkaterhet. Szóval számomra ez így rendben van.”

Ettől eltekintve Verstappen most arra koncentrál, hogy a csapat hogyan tud előre lépni a pályán a szezon utolsó futamain, miután a McLaren megelőzte őket a konstruktőri tabella élén (41 ponttal).

Egy rövid szünetet követően az Egyesült Államok Nagydíja lesz a nyitófutam, amikor folytatódhat a versenyzés. Verstappen arra a kérdésre, hogy az austini futam meghatározhatja-e a bajnokság további alakulását, úgy válaszolt, hogy: „Nem tudom, hogy döntő vagy nem döntő-e, de mostantól kezdve természetesen lépéseket akarunk tenni előre. Hogy mikor és hogyan fog ez bekövetkezni, azt még nem tudom. Van még hátra néhány futam, ahol szerintem még javíthatunk az autón, ami szintén segíthet a jövő évre.”