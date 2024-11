Lando Norrisnak nem sok esélye maradt a Forma-1-es világbajnoki címre

Fotó: NurPhoto via AFP

A fény, a pompa és a kaszinók városának is nevezett Las Vegasba ugyanis Verstappen 62 pontos előny birtokában utazhat, ezt pedig kényelmesen be tudja osztani, az ezt követően sorra kerülő két viadalon - Katarban és Abu-Dzabiban - ugyanis legfeljebb 60 pont gyűjthető. A címvédéshez tehát a holland versenyzőnek annyi teendője van, hogy legalább 60 pontos előnye maradjon a vegasi száguldás után, győzelmei számában ugyanis biztosan megelőzi majd az év végén Norrist, így pontegyenlőség esetén is Verstappen lenne a világbajnok.

Az F1-et elmúlt években uraló holland pilóta illusztris társaságba kerülhet negyedik vb-címének megszerzésével, ehhez hasonlóra ugyanis a versenysorozat 1950 óta íródó történetében kevesen voltak képesek. Az egyformán hét vb-diadallal rendelkező német Michael Schumacher és brit Lewis Hamilton, valamint az ötszörös győztes argentin Juan Manuel Fangio mellett csupán a francia Alain Prost, illetve a német Sebastian Vettel nyert legalább négy világbajnokságot pályafutása során.

Sebastian Vettel ugyancsak a Red Bullal és ugyancsak zsinórban nyerte négy vilábajnoki címét

Fotó: Getty Images via AFP

A konstruktőrök vb-pontversenyében ugyanakkor még komoly izgalmakra van kilátás, jelenleg ugyanis a McLaren áll az élen 593 ponttal, míg a második Ferrarinak 557, a harmadik és címvédő Red Bullnak pedig 544 pontja van. Miután jelenleg úgy tűnik, hogy Pérez gyengélkedése miatt Verstappen gyakorlatilag egyedüliként küzd a pontokért, reálisan a McLaren és a Ferrari lesz nagy harcban egymással a végső diadalért.

Las Vegasban a versenyhétvége a megszokottól eltérően alakul, helyi idő szerint csütörtök késő este rendezik a szabadedzéseket, pénteken hasonló időpontokban a harmadik gyakorlást, valamint a rajtsorrendről döntő időmérőt, szombaton éjszaka pedig a villanyfényes viadalt.

Ez azt jelenti, hogy Európában, így Magyarországon is hajnali és kora reggeli időpontokban lehet élőben követni a vegasi eseményeket, amelyeket az M4 Sport közvetít. Az időmérő edzés szombat reggel 7 órakor, a futam pedig vasárnap szintén 7 órakor kezdődik majd. Érdekesség, hogy Verstappen tavaly is szombati napon lett világbajnok, harmadik címét ugyanis a Katarban rendezett sprintfutamon másodikként célba érve biztosította be. Ha ezúttal Las Vegasban sikerül neki idő előtt lezárni a szezon legfontosabb kérdését, akkor újfent szombaton ünnepelheti diadalát.