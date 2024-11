Kétségessé vált az ausztrál pilóta, Jack Doohan Forma-1-es bemutatkozása, miután sajtóhírek szerint a Red Bull mellett már az Alpine is érdeklődik az argentin újoncért.

A Red Bull és az Alpine is vinné a Williams tehetségét, Franco Colapintót

Fotó: NurPhoto via AFP

Colapinto az idei Olasz Nagydíjon mutatkozott be a Forma-1-ben, amikor is a Williamsnél meglehetősen gyenge formát mutató Logan Sargeant helyét vette át. Az argentin versenyző kezdettől fogva remek formát mutatott, és két alkalommal is a pontszerzők között tudott végezni és eddig öt pontot szerzett, ezzel szemben Sargeant 36 versenyen alatt csupán egy pontot gyűjtött.

A maradására viszont nem sok esély van, hiszen a Williams már a debütálása előtt bejelentette, hogy a jövő évi szezonnak Carlos Sainzzal és Alex Albonnal vág neki.

Colapinto a teljesítménye azonban felkeltette a rivális csapatok figyelmét is, az elmúlt időszakban pedig sokat pletykáltak arról, a Red Bull élénken érdeklődik iránta. Az energiaitalos istálló állítólag azt tervezi, hogy a 21 éves pilótával pótolná Liam Lawsont a VCARB-nél, miközben az új-zélandi pilóta venné át Sergio Perezt helyét a Red Bullnál. Bár olyan pletykák is napvilágra kerültek, miszerint Colapinto esélyes arra, hogy közvetlenül Perezt váltsa.

Veszélybe került Jack Doohan F1-es debütálása

Fotó: NurPhoto via AFP

Az F1 új sztárja túrhatja ki az ausztrál tehetséget az Alpine-nál?

Azonban nem a Red Bull az egyetlen csapat, akit érdekel a fiatal argentin versenyző, ugyanis a Gazzetta dello Sport című olasz lap információi szerint az Alpine csapata is bejelentkezett Copaintóért, habár már korábban eldőlt, hogy a francia istálló Pierre Gasly és Jack Doohan kettősével áll rajthoz a következő idényben. Az olasz lap szerint Flavio Briatorét annyira meggyőzte Colapinto idei szereplése, hogy már 2025-ben autóba ültetné.

Ha az Alpine valóban szerződteti Colapintót, annak Jack Doohan lenne a legnagyobb vesztese, és minden bizonnyal elveszítené F1-es versenyzői ülését, illetve a debütálás lehetőségét is.

Ugyanakor a RacingNews365 információi szerint argentin pilótáért mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak a csapatnak, amelyik meg akarja szerezni, ugyanis a Williams 20 millió dolláros árcédulát tett a junior pilótára.