A 2026-tól az Audi gyári csapataként szereplő Sauber szerdán jelentette be, hogy Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü személyében mindkét jelenlegi pilótája távozik az idény végén, míg a tavasszal szerződtetett Nico Hülkenberg csapattársa jövőre a 20 éves brazil tehetség, Gabriel Bortoleto lesz.

Valteri Bottas távozik az idény végén a Forma-1-es Saubertől

Fotó: NurPhoto via AFP

A távozó Bottas egy rövid videóüzenetet osztott meg a közösségi oldalán, ami a rá jellemző módon egészen egyedire sikerült, ugyanis a felvétel végén kiderült, hogy alsógatyában köszönt el a rajongóktól és a csapatától.

"Gondolom, már láttátok a hírt, miszerint 2025-ben nem fogok a Sauber színeiben versenyezni a Forma-1-ben. Szerettem volna megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki támogatott a múltban, most és fog a jövőben is. És nagy köszönet a csapatnak is mindenért.

Ha egy ajtó bezárul, egy másik kinyílik. És ami azt illeti, nagyon izgatott vagyok a jövő miatt, amiatt, ami ezután következik”

- mondta Bottas a videóüzenetében.

A 35 éves finn pilóta sajátos reakcióján aligha lepődik meg bárki is, révén az elmúlt években számtalan mókás pillanattal lopta be magát a szurkolók szívébe, többek között jótékony céllal meztelen fenekéről készített naptárakat.

Minden bizonnyal sem Bottas, sem pedig Csou Kuan-jü nem lesz tagja jövőre az F1-es mezőnynek, hiszen a Visa Cash App RB csapatán kívül nincs már üres ülés a következő idényre. Sajtóhírek szerint azonban van rá esély, hogy Bottas maradhat és korább csapatánál, a Mercedesnél lehet tartalékpilóta 2025-ben.