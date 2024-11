A McLaren első helyről induló brit pilótája ellen azért indult vizsgálat, mert a Max Verstappen győzelmét hozó vasárnapi futam felvezető köre után másodszor is elhagyta a rajtrácsot, pedig addigra már megszakították a rajtprocedúrát Lance Stroll balesete miatt. Norrist több versenyző is követte, így a Mercedes versenyzője, George Russell, valamint az RB duója, Yuki Tsunoda és Liam Lawson is elindult.

Russell és Norris is fizethet a bakija után

Fotó: AFP

Norris és Russel végül 5000 eurós pénzbüntetést kapott, ám a másik két pilóta megúszta az esetet, mivel az ő esetükben az a döntés született, hogy csupán az előttük lévő autókat követték, az első sorból indulók pedig befolyásolták őket.

A Mercedest is megbüntette az FIA

Szintén pénzbüntetést kapott a Mercedes csapata, miután a megszakított rajtprocedúra idején módosított George Russell és Lewis Hamilton autójának guminyomásán. A szabályok tiltják, hogy akkor állítsanak a guminyomáson, amikor a kerekek még fenn vannak, így a csapatra kétszer 5 ezer eurós büntetést szabott ki a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

