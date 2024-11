A márciusi idénynyitó helyszínén, Szuzukában, a Forma-1-es Japán Nagydíj helyszínén került sor a novemberi, kétfutamos szezonzáróra is a 2024-es Super Formula sorozatban. A korábbi F1-versenyzők közül Nyck de Vriest és Kobajasi Kamuit is foglalkoztató széria bajnoki címét végül két második hely megszerzésével Tsuboi Sho szerezte meg. A már korábban is tesztelthez hasonlóan ezúttal is sor került volna egy önvezető, versenyző nélküli autónak egy pilóta vezette jármű elleni bemutatóversenyére, ám ez elmaradt, miután a felvezető körben balesetet szenvedett a robotautó. Mégis egy másik Toyota-pilóta incidense miatt marad emlékezetes a nagydíj: Taira Hibiki autóján egy bokszkiállás során rosszul rögzítették a jobb hátsó abroncsot, így egy elszabadult kerék okozott riadalmat.

Egy elszabadult kerék volt a főszereplő az önvezető autók meghiúsult versenye után a japán Super Formula sorozat szezonzáróján

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Önálló életre kelt az elszabadult kerék

A célegyenes végén szerencsére senki nem volt, amikor leesett a Toyotáról a kerék, két pilótának viszont így is ki kellett kerülni azt, ugyanis az alkatrész mintha önálló életre kelt volna, tökéletesen vette be a kanyarokat, amíg teljesen le nem lassult. A verseny később biztonsági autós fázist követően folytatódott, és Ohta Kakunoshin futamgyőzelmét hozta. A nagydíj során ráadásul korábban is történt hasonló eset, de az a jelenetsor nem volt ennyire veszélyes.