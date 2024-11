1. kör: hátrébb is voltak előzések

1. kör: hátrébb is voltak előzések

Élő közvetítés

Verstappen már Las Vegasban világbajnok lehet - az F1-es futam élőben GPHírek Vágólapra másolva!

Cikkünk folyamatosan frissül

A Forma-1-es világbajnoki cím is eldőlhet perceken belül, ugyanis ha a hatodikként rajtoló Lando Norris nem szerez legalább három ponttal többet a mellőle induló Max Verstappennél, akkor a holland pilóta a negyedik vb-elsőségét ünnepelheti. Az F1-es Las Vegas-i Nagydíj szeles, hűvös futamán viszont a győzelemért is nagy csata lehet, azt a Mercedes és a Ferrari pilótái is megszerezhetik.

Kövesse velünk az F1-es Las Vegas-i Nagydíj 50 körös futamának eseményeit!

5. kör: Piastrit büntethetik Nem elég, hogy megelőzte őt Hülkenberg, még vizsgálják is a szabálytalannak tűnő rajtja miatt. Leclerc támadja Russellt, egyelőre hiába. 4. kör: zacskók az autókon Russell és Leclerc autójának elejére is felakadt egy-egy zacskó, de egyelőre látható gondot nem okoz számukra. Verstappen megelőzte Gaslyt, már a negyedik a holland. 2. kör: Gasly védekezik Russell előnye DRS-határon mozog, Verstappen tapad Gaslyra. Norris egy másodperces hátrányból üldözi a hollandot. 1. kör: hátrébb is voltak előzések Magnussen esett vissza két helyet, Alonso pedig Pérezt előzte meg. Rajt: Leclerc remek startja Gaslyt és Sainzot is megelőzte, az első hatban nincs más változás. Felvezető kör Elindult a mezőny a gumik bemelegítésére, mielőtt nekivág az 50 körös versenynek. Emlékeztetőül a rajtsorrend:

Russell, Sainz, Gasly, Leclerc, Verstappen, Norris, Cunoda, Piastri, Hülkenberg, Hamilton,

Ocon, Magnussen, Csou, Lawson, Pérez, Alonso, Albon, Stroll, Bottas és Colapinto (bokszból). Gumiválasztás Alonso lágyakon, míg Pérez, Bottas és Colapinto keményeken rajtol. A többiek a közepes keverékű gumikat választották. Ilyenek a körülmények Ahogy a hétvége eddigi részében, a pálya és az aszfalt hőmérséklete most is 20 fok alatti, ráadásul ezúttal erős szél is fúj. Eső viszont nem várható. Colapinto rajthoz áll, de... A Williams szerelői hosszú órákon vannak túl, de ott lesz a balesetező argentin a futamon. Ennek az ára, hogy a bokszból rajtol a 13. rajtkocka helyett. Mercedes-uralom Las Vegasban Mindhárom szabadedzést és az időmérőt is Mercedes-pilóta nyerte, Russell az idei harmadik pole-ját szerezte. Verstappen első meccslabdája Ez az első olyan helyszín, ahol Verstappen bebiztosíthatja a negyedik vb-címét. Ez megtörténik, ha Norris nem szerez legalább három ponttal többet nála. Itt a szezon 22. futama Köszöntjük Olvasóinkat az F1-es Las Vegas-i Nagydíj futamának élő közvetítésében!

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!