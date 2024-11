Rubens Barrichello 1993-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, és a Jordan, valamint a Stewart versenyzője volt, mielőtt a Ferrari 2000-től szerződtette őt. A következő hat évben a brazil pilóta volt Michael Schumacher csapattársa, ám a sorozatban öt világbajnoki címet szerző német versenyző ellen egyszer sem volt reális esélye a végső győzelemre, hiába nyert kilenc nagydíjat. Barrichello 2006-ban átigazolt a Hondához, majd 2009-ben csatlakozott a Brawn GP-hez, amellyel megszerezte az utolsó két F1-es futamgyőzelmét. A Forma-1-es pályafutását végül a Williamsnél, 2011-ben zárta le, sorozatban (rekordot jelentő) 326 versenyhétvége után. Ám úgy tűnik, a visszavonulását hivatalosan még be nem jelentő Barrichello szívesen visszatérne az Aston Martin színeiben, ha Fernando Alonso hívná.

Rubens Barrichello és Fernando Alonso többször együtt álltak dobogóra a Forma-1-ben

Fotó: AFP

Rubens Barrichello szívesen lenne Fernando Alonso csapattársa a Forma-1-es Aston Martinnál

A Forma-1 jelenlegi mezőnyének legidősebb tagja Fernando Alonso, aki több szezonban is versenyzett Rubens Barrichellóval. Sokan úgy gondolják, hogy Alonso jelenlegi csapattársa, Lance Stroll csak a csapattulajdonos édesapja miatt versenyez még mindig a Forma-1-ben, valójában a kanadai pilóta már elveszítette a kedvét és a motivációját – márpedig Adrian Newey érkezését, és a 2026-tól remélt sikerkorszakot tekintve ez nem jó előjel a csapat számára. Alonso 43 éves, de ő továbbra is eltökélt. Barrichello nála is kilenc évvel idősebb, és a brazil rendkívül nagyra tartja a kétszeres világbajnok spanyol pilótát, hogy még mindig versenyez.

Ha most odajönne hozzám, és azt mondaná, hogy »azt akarom, hogy a csapattársam legyél az Astonnál«, akkor én továbbra is készen állnék rá!

Amit szeretek Alonsóban, az az, hogy a szemében látszik, hogy ő még mindig szereti [a versenyzést]. Ezt láttam benne négy éve is, amikor felhívott, és arra kért, hogy legyek a csapattársa virtuális Le Mans-i 24 órás versenyen" – mondta az idén az Eduardo nevű fiával együtt a brazíliai Stock Car Pro Series-ben szereplő, a másik fiát pedig Fernandónak elkeresztelő Rubens Barrichello, aki élete egyik legnagyobb élményének tartja, hogy 2020-ban közös csapatban versenyezhetett az említett virtuális futamon Alonsóval.