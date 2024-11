Tifosi, there’s a great news for you: the Temple Of Speed will be the home of the #ItalianGP until at least 2031!🏛️⚡️🇮🇹



Tifosi, c’è una grande notizia per voi: il Gran Premio d’Italia di Formula 1 si correrà all’#AutodromoNazionaleMonza almeno fino al 2031!🏎️💨#F1 pic.twitter.com/m9VrNb2Rri