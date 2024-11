A Red Bull jövő évi üléséért is még harcoló Cunoda Juki hét, pontszerzés nélkül zárult versenyhétvége után a legutóbbi, Sao Pauló-i Nagydíjon hetedikként végzett, amellyel az RB japán Forma-1-es pilótája beállította az idei legjobb eredményét. A szezonzáró tripla hétvégére készülő mezőny már megérkezett a következő, Las Vegas-i Nagydíj helyszínére, ám Cunoda számára nem alakult könnyen az Amerikai Egyesült Államokba való bejutás. A 24 éves autóversenyző nem árulta el, hogy pontosan mi hangzott el a határellenőrzés során, azt azonban elmondta, hogy annak ellenére, hogy ebben a szezonban már kétszer (Miamiban és Austinban) is versenyzett az országban, nem akarták átengedni őt a vámosok.

Az RB Forma-1-es csapatának japán versenyzője, Cunoda Juki kaotikus módon jutott el a Las Vegas-i Nagydíj helyszínére

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

Ezt mondta Cunoda Juki a határellenőrzéséről a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj előtt

„Sokáig vitáztunk és majdnem hazaküldtek,

két-három órán keresztül fogva tartottak.

Kicsit furcsán éreztem magamat, de szerencsére néhány megbeszélés után átengedtek, és már minden rendben. Érvényes a vízumom, nemrég Austinban gond nélkül be is engedtek – nyilatkozta Cunoda Juki, aki nem a csapatával, hanem csak a fizioterapeutájával együtt utazott, ezért nehezebben tudta meggyőzni a vámosokat arról, hogy ki is ő. – A szobában ülve a határellenőr nem engedte, hogy a fizioterapeutám kisegítsen engem, vagy hogy bárkit felhívjak a probléma megoldása érdekében. Pizsamában voltam, szóval nem úgy néztem ki, mint egy F1-es pilóta, mégis biztos vagyok benne, hogy ő [a határellenőr] tudta, mert a beszélgetés során több olyan dolgot is kérdezett. Kellemetlen volt, nyomás alatt éreztem magam, és úgy hiszem, ha mondtam volna még valamit, ennél is nagyobb bajba kerülök."

Cunoda Juki végül szerencsésen jött ki a helyzetből, és szerdán már egy Max Verstappennel közös promóciós tevékenységekben részt is vett Las Vegasban, a két pilótának lehetősége nyílt egy sportautó vezetésére.

Kapcsolódó cikkek