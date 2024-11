A Red Bullnál még egyáltalán nem biztos, hogy Sergio Pérez jövőre is meg tudja tartani a helyét. A mexikói ülésére az energiaitalosok fiókcsapatnak, az RB-nek a pilótája, Liam Lawson is pályázik, aki a Mexikói Nagydíjon összetűzésbe is keveredett Pérezzel a versenypályán. A futam 19. körében a fiatal új-zélandi leterelte idősebb riválisát a pályáról és össze is ért a két autó, amiben a Red Bull meg is sérült, Pérez szerint pedig Lawson nagyobb alázattal is megközelíthette volna a csatát.

A 22 éves versenyző kettejük párbaja hevében még a középső ujját is felmutatta a mexikóinak,

amiért aztán később bocsánatot kért.

Liam Lawson agresszív és tiszteletlen volt a Mexikói Nagydíjon

Lawsont az incidens után a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner alaposan leszidta, majd az ifjú pilóta elárulta, hogy a saját édesapja is hasonlóan tett.

Az apám megszidott érte, de mindig ezt csinálja, már évek óta. Szerencsés vagyok, hogy az apám úgy nevelt, emberként, ahogy, de pilótaként is megtanította, hogyan legyek profi. Mindig segít, hogy ne szálljak el magamtól,

már gyerekkorom óta. Szóval neki nem nagyon tetszett a dolog, teljesen megértem, miért, és nyilván egyetértek abban, hogy nem kellett volna ezt tennem, de tanulni fogok belőle" - idézte a motorsport.com Lawson szavait.

