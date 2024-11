A Forma-1 kereskedelmi jogait 2017 óta birtokló Liberty Media vezérigazgatója, Greg Maffei távozását kevesebb mint egy nappal azután jelentette be a szervezet, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) azonnali hatállyal leváltotta az F1-es versenyigazgatót, Niels Wittichet. A 64 éves amerikai üzletember szerződése az év végén jár le a Liberty Media első embereként (amely posztot 2005 óta tölti be), és nem hosszabbítják meg a kontraktust. Maffei beleegyezett, hogy a jövőben is a szervezet tanácsadója marad. A vezérigazgatói posztot ideiglenesen az eddigi elnök, John Malone veszi át.

Greg Maffei (középen) távozik a Forma-1-et tulajdonló Liberty Media éléről

Fotó: NurPhoto via AFP

Cikkünk frissül.