A Sauber Forma-1-es csapatánál nemrég bejelentették, hogy 2025-ben Gabriel Bortoleto lesz Nico Hülkenberg csapattársa. Mindez azt is jelenti, hogy az utolsó ajtó is bezárult Mick Schumacher előtt az F1-be való visszatérésre. A legendás Michael Schumacher fia így sorozatban a harmadik évben nem állhat rajthoz a száguldó cirukszban, és könnyen elképzelhető, hogy erre már több esélye nem is lesz.

Valtteri Bottas és Csou Kuan-jü ideje is lejárt, mindkét pilótának távoznia kell az idény végén a Forma-1-es Saubertől. A svájci istálló korábban már bejelentette, hogy jövőre Nico Hülkenberg lesz az egyik versenyzője, majd szerdán biztossá vált, hogy a hatalmas tehetségnek tartott Gabriel Bortoleto személyében a csapat a másik pilótát is megtalálta a következő szezonra. A csapat ülésére esélyes volt még többek között Mick Schumacher is, ám végül nem a német versenyzőre esett a választás, így a 25 éves pilóta sorozatban a harmadik évben marad Forma-1-es ülés nélkül, hiszen korábban az Alpine és a Williams sem tartott rá igényt. Ezzel nagyon valószínűvé vált, hogy a hétszeres világbajnok legenda fia jövőre is a WEC-ben fog versenyezni az Alpine-nal - elmondása szerint eddig az F1-be való visszatérés reménye miatt nem adott konkrét választ a francia csapatnak. Mick Schumacher jövőre sem tér vissza a Forma-1-be

Fotó: AFP (Photo by CARLOS PEREZ GALLARDO / POOL / AFP) Könnyen elképzelhető, hogy ezek után Schumacher már nem térhet vissza a Forma-1-be, hiszen a mezőny nagyon erős, és az F2-ben is folyamatosan feltűnnek újabb tehetségek. A 25 éves német azért így sem esik ki teljesen a száguldó cirkusz körforgásából, ugyanis 2023 óta a Mercedes tartalékversenyzőjeként dolgozik, és Toto Wolff csapatfőnök szerint szívesen megtartanák Schumachert ebben a pozícióban. Kapcsolódó cikkek

