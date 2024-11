A 23 éves Piastri mögött - mindössze 29 ezredmásodperccel - csapattársa, a brit Lando Norris végzett a második helyen, a harmadik pedig a Ferrarival versenyző monacói Charles Leclerc lett a pénteki sprintkvalifikációban.

A Red Bull holland pilótája, a vb-címvédő, és a pontversenyt jelenleg is vezető Max Verstappen a negyedik időt autózta. A kétszeres világbajnok Fernando Alonso már az első, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a kvalifikáció második szakaszában búcsúzott. A Red Bulltól az idény végén búcsúzó Sergio Pérez is a második felvonásban esett ki, de ebben szerepet játszott az is, hogy csapata nem is kicsit eltaktikázta magát vele kapcsolatban.

A rövidített futamot szombaton - magyar idő szerint - 15 órától rendezik és az M4 Sport élőben közvetíti.

A sprintfutam rajtsorrendje:

1. sor: Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Lando Norris (brit, McLaren)

2. sor: Charles Leclerc (monacói, Ferrari) Max Verstappen (holland, Red Bull)

3. sor: Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) George Russell (brit, Mercedes)

4. sor: Pierre Gasly (francia, Alpine) Liam Lawson (új-zélandi, RB)

5. sor: Alexander Albon (thaiföldi, Williams) Oliver Bearman (brit, Haas)

6. sor: Lewis Hamilton (brit, Mercedes) Nico Hülkenberg (német, Haas)

7 sor: Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) Franco Colapinto (argentin, Williams)

8. sor: Valtteri Bottas (finn, Sauber) Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

9. sor: Esteban Ocon (francia, Alpine) Cunoda Juki (japán, RB)

10. sor: Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) Csou Kuan-jü (kínai, Sauber)

A további program:

szombat: sprintfutam 15.00

időmérő edzés 19.00

vasárnap: futam 18.00