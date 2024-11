Két hihetetlen bejelentést is tettek nemrég a Forma-1-ben: a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) november közepén azonnali hatállyal leváltotta az F1-es versenyigazgatót, Niels Wittichet, majd kevesebb mint egy nappal később az F1 kereskedelmi jogait 2017 óta birtokló Liberty Media Greg Maffei vezérigazgató távozását is bejelentette. Előbbi utódja az a Rui Marques lett, aki eddig az F2-ben és az F3-ban töltötte be ezt a szerepkört. A portugál szakember ekképpen nyilatkozott a kinevezéséről:

Nem annyira számít, meglepett-e vagy sem. A dolgok növekszenek körülöttünk, a sok tapasztalat pedig új lehetőségeket hoz.

Mindannyian képesek lehetünk nagyobbra növekedni a kategóriákban, amikben dolgozunk, hiszen tapasztalatot szerzünk, és lesz egy történetünk az adott szekcióban."

🇵🇹 Rui Marques será o novo diretor de corrida da F1.

O português irá assumir o cargo já no GP de Las Vegas.#F1 pic.twitter.com/JaB2OHZKa6 — F1 Press (@f1presspt) November 13, 2024

Marques arról is beszélt, hogy egylőre a hátralevő három versenyhétvégén tölti be a pozíciót, utána pedig kiderül, hogy folytathatja-e a száguldó cirkuszban.

Jelenlegi állás szerint az idei szezon végéig leszek a pozíciómban - a jövőt pedig meglátjuk" -

idézte a formula.hu az új versenyigazgatót.

Charlie Whiting 2019-ben bekövetkezett váratlan halála óta sorra váltják egymást a versenyigazgatók az F1-ben: a közel húsz évig szolgáló szakember utódja Michael Masi lett, aki a 2021-es fordulatos szezonzárót követően távozott posztjáról. Masi helyére Wittich érkezett - eleinte Edoardo Freitasszal közösen betöltve a szerepet, később önállóan. A német mandátuma a vártnál rövidebb időre szólt, ám ennek ellenére Marques nem ijedt meg a tiszttől, a portugál szerint nincs elátkozva ez a pozíció.

"Nem. Ez is csak egy újabb kategória, ahol versenyigazgató leszek" - nyilatkozta Marques, aki azért azzal tisztában van, hogy a csúcskategóriában nagyobb kihívás lesz kezelni a médiafelhajtást, ezzel pedig majd meg kell küzdenie.