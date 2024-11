A Sao Pauló-i versenyhétvégén különösen vasárnap érte hatalmas csapás a brit istállót, az elhalasztott időmérőn Alexander Albon és Franco Colapinto is összetörte az autóját. Előbbi nem is indulhatott el a futamon, míg utóbbi FW46-osát megjavították, ám a gépet újabb komoly baleset rongálta meg az esős versenyen. Ezt követően olyan hírek kezdtek el terjedni, miszerint lehetséges, hogy a Williams a jelentős károk miatt nem is tudja majd végigcsinálni a Las Vegas-i versenyhétvégét.

Hatalmas balszerencséje volt a Williamsnek Brazíliában

Fotó: AFP (Photo by Miguel Schincariol / AFP)

Az F1.com szakírója, Lawrence Barretto viszont arról számolt be, hogy a Williams megerősítette neki, hogy a nagy károk ellenére mindkét autójukkal részt tudnak venni a villanyfényes amerikai hétvégén.

Most beszéltem a Williamsszel. Azt mondták, hogy nem igazak a hírek, miszerint nem lesznek ott Vegasban, miután Brazíliában három balesetben hatalmas károkat szenvedtek.

Azt mondták, hogy mindkét autójuk készen áll a nevadai versenyre. Ez hihetetlen eredmény a csapattól és a beszállítóktól" - idézte a motorsport.com Barrettót.

