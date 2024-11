Hamilton februári bejelentése után, mely szerint eligazol a Ferrarihoz, megdöbbent a Forma-1 világa, és a versenyzői piac is felpezsdült. A hétszeres világbajnok, aki 12 szezont töltött a Mercedesnél, és hat világbajnoki címet szerzett (előtte egyet még a McLaren színeiben), jövőre a Ferrarihoz szerződik annak reményében, hogy megszerezze nyolcadik világbajnoki címét, amivel minden idők legnagyobbjaként kerülne be a Forma-1 történelemkönyvébe. A Mercedes azonban nemcsak Hamilton távozásának lesz tanúja, hanem az őt támogató szponzorok egy részének is.

Hamilton a szponzorokat is viheti a Ferrarihoz. Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A brit pilótát több márka is szponzorálja a Mercedesnél az idei szezonban, többek között az IWC (óragyártó), a Monster Energy Drinks, a Tommy Hilfiger, a Puma és a Sony. Bár az egyes szponzorációk pontos időtartama nem ismert, a Tommy Hilfiger, a Puma és a Monster Energy állítólag 2025-ben a Ferrarinál is szponzorálja Hamiltont.

Ezen kívül a 39 éves sportoló saját magát is szponzorálhatja a Ferrarinál az Almave alkoholmentes italán keresztül, amely mögött a francia Pernod Ricard cég, a világ második legnagyobb bor- és szeszesital-gyártó vállalata áll. A hírek szerint Hamilton azt tervezi, hogy kihasználja a francia cég kiterjedt globális értékesítési hálózatát, és hasznosítja az új márkák létrehozásában szerzett tapasztalatát.