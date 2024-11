Mindhárom szabadedzést Lewis Hamilton vagy George Russell nyerte, így az F1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén Silverstone óta nem látott módon Mercedes-pilóta pole pozíciójára lehetett leginkább számítani a hűvös időben. A 18 perces első szakaszban már látszott, hogy jellemzően két kivezető körre lehet számítani, mert kellett ennyi ahhoz, hogy a lágy keverékű abroncsok eléggé bemelegedjenek. Ugyanakkor egy szett gumival akár több gyors kört is lehetett futni. A négy élcsapat pilótái közül a Q1-ben egyedül Sergio Pérez továbbjutása volt veszélyben, és végül a mexikói nem is menekült meg, a 16. helyen zárt. Rajta kívül Fernando Alonso, Alexander Albon, a meglepetésre a csapattársánál lassabb és rajthelybüntetéssel is sújtott Valtteri Bottas, valamint Lance Stroll esett ki a kettős Mercedes-elsőséggel zárult első szakaszból.

Lance Stroll mindössze egy gyors kört teljesített az F1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjén, azzal pedig utolsóként zárt

Fotó: AFP

A 15 perces Q2-ben is a Mercedes versenyzői remekeltek, Hamilton új pályarekordot érő 1:32,567 perces idővel zárt az élen. A második etapból végül Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Csou Kuan-jü, Franco Colapinto és Liam Lawson nem jutott tovább az utolsó szakaszba, a williamses Colapinto ráadásul csúnyán össze is törte az autóját az utolsó pillanatokban, a törmelékek és a korlátjavítások miatt pedig bő húszperces csúszással kezdődött csak el a tizenkét perces Q3.

Ez történt az F1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérőjének utolsó szakaszában

Az időmérő Q3-as etapjában az első gyors körökön Charles Leclerc és Lewis Hamilton is hibázott, így mindketten kényszerhelyzetben voltak az utolsó körükön. A hajrát George Russell várta az élen Carlos Sainz, Max Verstappen és a két McLaren előtt. A végén aztán szinte mindenki javított, és Pierre Gasly okozott pozitív, Lewis Hamilton pedig negatív meglepetést.

George Russell 1:32,312 perces idővel, 98 ezredes előnnyel szerezte meg a pole-t Sainz, Gasly, Leclerc, Verstappen, Norris, Cunoda, Piastri, Hülkenberg és Hamilton előtt.

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint vasárnap 7 órától az 50 körös futammal zárul. Amennyiben Lando Norris nem szerez legalább három ponttal többet Max Verstappennél, úgy a holland pilóta bebiztosítja a negyedik világbajnoki címét.