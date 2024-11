A szezon utolsó két futamán már csak egyetlen kérdés maradt: melyik team nyeri a konstruktőri vb-címet? Így aztán a legtöbben már a következő idényre fókuszálnak, hiszen a brutális versenynaptár miatt nem nagyon marad idő a pihenésre. Vannak, akik az új erőforrások, mások az új kasztnik, megint mások a csapat összetétele miatt aggódnak. A Red Bull fiókcsapata azonban egyik csoportba sem tartozik:

ők az új nevükkel tartják izgalomban a sportág rajongóit.

Azonban most jó hírünk van, ugyanis megszületett a végső döntés.

Cunoda Juki máris kezdheti megjegyezni csapat új nevét

Fotó: AFP

"A csapatunk a következő szezonban VISA CashApp Racing Bulls néven fog indulni, tehát nem RB, hanem Racing Bulls" - jelentette ki a Sky F1 csatornának a Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies.

A Red Bull fiókcsapatként induló istálló 14 éven át jól megvolt a mezőnyben, mint Toro Rosso, mielőtt átkeresztelték volna Alpha Taurira. Abból lett aztán az idei szezonra VISA CashApp RB F1 Team, jövőre pedig már az előtagot érintetlenül hagyva, Racing Bulls néven futnak versenyt a pontokért.

Amiből idén három versenyzővel - Daniel Ricciardo, Cunoda Juki és Liam Lawson - összesen 46-ot sikrült gyűjteni 22 futam során.

Ami a csapat összetételét illeti, a 30 pontot összeszorgoskodó Cunoda helye biztos, azonban Lawsont továbbra sem erősítették meg, ugyanis még mindig nem tudni, hogy mik a "nagy" Red Bull tervei a fiatal új-zélandival. Mint minden magára valamit is adó csapatnál a leendő Racin Bullsnál is a kalapban van az argentin Franco Colapinto neve, ugyanakkor Mekies rámutatott, hogy a Red Bull pilóta akadémiájáról is nagyon tehetséges versenyzők kerülnek ki, azaz ők biztos nem fognak senkivel ölre menni Colapintóért.

