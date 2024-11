A 20 éves versenyző az ausztrál Jack Doohan helyét veszi át, aki 2025-ben megkapja az Alpine-tól a Haashoz igazoló francia Esteban Ocon ülését. Aron jelenleg negyedik helyen áll a Forma-2-es bajnokságban, de még versenyben van az összetett elsőségért is. "Jelenleg generációváltás zajlik a Forma-1-ben. Úgy gondoljuk, hogy Aron az egyik legnagyobb tehetség, és alig várjuk, hogy F1-es pilótává fejlődjön" – mondta Flavio Briatore, az Alpine ügyvezető tanácsadója.

Paul Aron lehet az első észt, aki rajthoz állhat egy F1-es Nagydíjon

Fotó: AFP

Aron nem az első észt, aki a Forma-1-be készül betörni, viszont az első, akinek ez sikerül is. Korábban Jüri Vips próbálkozott, és felettébb ígéretes jövő előtt állt. A Red Bull fiókcsapatánál, az Alpha Taurinál több futamon is tartalékpilóta volt 2020-ban, a következő évben tesztelhette az RB16B kódjelű autót, 2022-ben pedig a Spanyol Nagydíj szabadedzésén ő ült be Sergio Pérez autójába.

Karrierjének egyetlen szó, egy rasszista kifejezés vetett véget, amit felfokozott hangulatban ejtett ki a száján, miközben csapattársával, Liam Lawsonnal a Twitch-en élőbe közvetített videojátékozott.

