A szezonzáró tripla hétvége első állomására Nevadába, a Las Vegas-i Nagydíj helyszínére érkezett a Forma-1 mezőnye. A villanyfényes helyszín tavalyi első szabadedzésén elszabadult csatornafedelek okoztak problémákat, ezúttal azonban ilyen gonddal nem kellett szembesülni. A hűvös, de száraz időben megrendezett gyakorlás elején mindenki hamar ki akarta próbálni a körülményeket, négy perc elteltével már mindenki kint volt a pályán – a többség közepes keverékű gumikon, de a Red Bullok lágyakon. A két Alpine várt a legtovább a mért köridőkkel, miközben fokozatosan gyorsultak a pilóták, az edzés harmadánál Lewis Hamilton már 1:37 percen belüli időeredménnyel vezetett.

Jól kezdett a Mercedes az F1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén

Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Félidőhöz közeledve mindkét Williams utolsó figyelmeztetést kapott a bokszbejáratnál található fehér vonal átlépése miatt az új versenyigazgatótól, noha George Russell is arra panaszkodott, hogy valójában nem is látni azt a vonalat, mielőtt a bokszutcába hajtanak a pilóták.

Tovább javultak a köridők az F1-es Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzésén

A szabadedzés második felébe lépve fokozatosan váltottak gumikeveréket a versenyzők, a lágyakon pedig ismét sorra érkeztek a köridőjavítások. A két Ferrari szűk húsz perccel a vége előtt az élre állt, majd a McLarenek is megvillantak. Szűk öt perccel a vége előtt aztán a két Mercedes visszakerült az élre, és miután még tovább javított, ott is maradt:

Lewis Hamilton a leintés után megfutott, 1:35,001 perces idővel nyerte az első gyakorlást George Russell, Lando Norris és Charles Leclerc előtt.

A végig lágy abroncsokon próbálkozó, azokat többször is elfékező Max Verstappennek a hajrában a kormánnyal is volt problémája, és azt is jelentette, hogy a rádiója magától bekapcsolt. A Red Bull holland versenyzője végül az ötödik helyen zárta a vegasi nyitányt.

Max Verstappen szurkolói abban bízhatnak, hogy a holland pilóta autójában sok tartalék maradt

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

A balesetet és piros zászlós fázist sem hozó szabadedzés közben az is kiderült, hogy Valtteri Bottas autójában csapata, a Sauber energiatárolót cserélt a hétvégére, a szezon során a negyedik ilyen elem beépítése pedig

rajthelybüntetést von maga után a finn pilóta számára a futamra.

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint pénteken reggel 7 órától a második szabadedzéssel folytatódik. Szombaton 3:30-kor a harmadik gyakorlást, 7 órától pedig a vasárnapi verseny rajtrácsát meghatározó időmérő edzést rendezik. Az 50 körös futamra vasárnap reggel 7 órától kerül majd sor.