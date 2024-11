A Mercedes-remeklést hozó nyitány után folytatódott az F1-es Las Vegas-i Nagydíj, amelynek második szabadedzésére is az itt megszokott módon villanyfényes, hűvös (alig 10 Celsius-fokos) időben került sor. Öt perc sem telt el, amikor már a teljes mezőny a pályán volt, ráadásul kivétel nélkül közepes keverékű gumikon – többen is erősen panaszkodtak a jegesnek érződő hideg légáramlatokra, ami a nagy sebességnél a sisakjukat érte. A pálya így is láthatóan javult, gumizódott, hiszen már tíz perc elteltével gyorsabb köridők születtek, mint az első szabadedzés során lágy abroncsokon. A két Ferrari és a két Mercedes egymást váltogatta az élen, mögöttük a McLaren és a Red Bull állt.

A mclarenes Lando Norris az F1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzésén

Bő 20 perc után elkezdett lágy abroncsokra váltani a mezőny, ezeken is először a két Mercedes – George Russell és Lewis Hamilton – kezdett a leggyorsabban. Jellemzően két felvezető kört is teljesítettek a pilóták a lágyakon, de nem is koptak annyira, hogy csak egy gyors kört lehessen futni velük, ezért sokáig a pályán maradhattak velük.

Piros zászlót is hozott az F1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzése

A műszaki gondokkal küzdő Alexander Albon mellett Max Verstappen maradt a legtovább a bokszutcában a lágy etap előtt. Miközben a holland pilóta próbálta megfutni az első gyors körét a lágyakon, Albon is kijött a bokszból a hosszas szerelés után, de a továbbra is jelenlévő technikai gondjai miatt a Williams-pilóta szinte azonnal félrehúzódott és megállt, ezért

rövid időre piros zászlóval félbeszakadt a szabadedzés.

Lewis Hamilton kiváló napot zárt Las Vegasban

Ekkor, az utolsó negyedórára fordulva Lewis Hamilton 11 ezreddel vezetett Lando Norris előtt, de a két Red Bull még nem teljesített mért kört a lágy gumikon. A hajrában aztán ez így is maradt, ugyanis Sergio Pérez és Max Verstappen is közepeseken tért vissza a pályára az újraindítás után. Hasonlóan tett a teljes mezőny az éllovas Hamilton és Kevin Magnussen kivételével, aki lágyakon körözött, így már ekkor látszott, hogy a brit a második gyakorlást is megnyeri. Ez így is maradt, Hamilton mögött pedig Norris és Russell tette teljessé a brit top 3-at.