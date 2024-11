A Brad Pitt főszereplésével készülő hollywoodi produkció 2025-ben kerül majd mozikba, Lewis Hamilton pedig lényegében már a munkálatok eleje óta segíti a stábot.

Lewis Hamilton is segíti az F1-es filmet

Fotó: Agência Estado via AFP / Copyright Agência Estado. Todos os direitos reservados

Lewis Hamilton tanácsai sok pénzbe kerülnek

Jerry Bruckheimer szerint ezek a tanácsok olykor emelték a kiadásokat, hiszen bizonyos változtatásokat kénytelenek voltak elvégezni.

„Néha nem szeretjük hallani azokat a dolgokat, amiket mond, mert több pénzbe kerül nekünk kijavítani őket! Ettől függetlenül teljes mértékben benne vagyunk, nagyszerű munkát akarunk végezni, ő pedig mindenképpen segít nekünk ebben.”

Bruckheimer végül még azt is felfedte, hogy Hamilton Brad Pittnek is segített az apró részletekkel, például annak kapcsán, hogy mit csinál egy versenyző közvetlenül a leintést követően, de azt is elárulta, hogy már a fülével hallotta, hogy rossz fokozatban vannak - írja a Motorsport.

"Annyira elfáradnak és közben négy-öt kilót fogynak. Elmondta, hogy ezek után le kell pihennie öt percre, mielőtt bele tudna kezdeni a nyilatkozatokba. És itt nem csak róla van szó, hanem mindenkiről. Teljesen kimerülnek.