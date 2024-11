Max Verstappen akkor biztosíthatta volna be az F1-es világbajnoki címe újbóli megvédését, ha Lando Norris legfeljebb három ponttal szerez többet nála a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. Végül nem volt kérdés: a Red Bull holland pilótája a brit rivális előtt végzett, és ugyan az utolsó körökben a két Ferrari megelőzte őt, az ötödik hely is elég volt ahhoz, hogy két versenyhétvégével a szezon vége előtt négyszeres világbajnoknak mondhassa magát – Alain Prosthoz és Sebastian Vettelhez hasonlóan. Verstappen előnye ugyanis jelenleg 63 pont, Katarban és Abu-Dzabiban pedig összesen 60 pont szerezhető.

Max Verstappen négyszeres világbajnok a Forma-1-ben

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

Ezt mondta Max Verstappen a negyedik F1-es vb-címe után

„Hosszú szezon volt: jól kezdtük az évet, de aztán jött egy nehezebb időszak. Csapatként összetartottunk, próbáltunk fejlődni és sikerült is, úgyhogy nagyon büszkék lehetünk az elvégzett munkára. Az, hogy itt állok négyszeres világbajnokként, nem hittem volna, hogy valaha megtörténhet. Amikor 17 évesen bekerültem a Forma-1-be, nem is számítottam hasonlóra, akkor csak abban reménykedtem, hogy majd nyerek néhány futamot. Jött pár kemény év, de az új szabályokkal nagyon jól eltaláltuk az autót, és most itt állhatok. Megkönnyebbültem és büszke vagyok – nyilatkozta a futam után Max Verstappen, akit (a dobogósokhoz hasonlóan) egy Rolls-Royce szállított a hivatalos interjúra. –

Sok kihívást hozott az idény, de nyugodtnak kellett lennem, sokat tanultam ebből.

A csapat jól kezelte a szituációkat, csodálatosan alakult ez a különleges idény. Tavaly elkényeztettem a szurkolóimat a sok győzelemmel, és ők az idei szezon közepén már ki voltak éhezve, de nagyon örülök, hogy továbbra is velem vannak. Las Vegasnál különlegesebb helyszínen nem is igazán ünnepelhetnék.

2025 nagyon szoros csatát ígér, de továbbra is éhes vagyok a sikerre.

Most kiélvezem a győzelmet, lesz még két futam, aztán jövőre újra megpróbáljuk!"

A 2024-es Forma-1-es szezon november 29. és december 1. között a sprinthétvégés Katari Nagydíjjal folytatódik. A konstruktőrök közötti küzdelem még éles, a McLaren ugyanis 608 ponttal vezet, mindössze 24 ponttal megelőzve a második Ferrarit, és 53-mal a harmadik Red Bullt.