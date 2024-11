A Forma-1 2024-es szezonjából három versenyhétvége van hátra, és a háromszoros címvédő Max Verstappen 62 pontos előnnyel vezeti az egyéni bajnokságot. A negyedik vb-címe felé haladó holland pilóta a következő, Las Vegas-i Nagydíj előtt is benne maradt a versenyzésben, ezúttal a Race for Mental Health elnevezésű online (szimulátoros), jótékonysági versenyen indult el, amelyen már tavaly is szerepelt.

Max Verstappen a hétvégi szimulátoros versenyen is büntetést kapott

Fotó: Yuri CORTEZ / AFP

Max Verstappen a büntetéséről: Már megszoktam

A 23 órás futamon csapatok indulhattak el, és Verstappen második etapja előtt már három büntetés is állt az ő csapata, a Team Redline neve mellett. Különleges módon ezúttal nem az elmúlt F1-es versenyhétvégéken többször is megbüntetett holland pilóta követett el szabálytalanságot, hanem

a versenyt követő nézők közül néhányan vásároltak neki(k) össze büntetéseket,

a jótékonysági futamot követőknek ugyanis erre is lehetősége volt.

Amikor a tripla büntetést az online közvetítésben megemlítették Verstappennek, ő csak ennyit válaszolt: „Már megszoktam."

Verstappen részvételével különösen népszerű volt a jótékonysági verseny, amelyen végül mintegy 120 ezer dollár gyűlt össze.

Kapcsolódó cikkek