A 2024-es F1-szezon 22. versenyhétvégéje következik ezen a héten, és a helyi idő szerint szombat este megrendezett Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon el is dőlhet az egyéni világbajnoki cím sorsa. Max Verstappen jelenleg 393 ponttal áll az összetett élén, a pontversenyben második Lando Norrisnak 331, a harmadik Charles Leclerc-nek 307 pontja van. Az idény utolsó három versenyhétvégéjén egy pilóta maximum 86 pontot szerezhet, így már a Ferrari monacói pilótájának sem maradt matematikai esélye a vb-címre, hiszen pontazonosságnál a több futamgyőzelem dönt, ami Verstappennek kedvez. Norris viszont még megelőzheti a Red Bull holland versenyzőjét.

Max Verstappen már a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon négyszeres világbajnokká válhat

Fotó: NurPhoto via AFP

A következő két héten Katarban, majd az Egyesült Arab Emírségekben zárul az F1-szezon. Katar sprintfutamos hétvégét rendez, így jövő héten a szokásos 26 pont helyett 34 pont szerezhető, hiszen a 8 pontot érő sprintsiker és a futamgyőzelmet érő 25 pont mellett a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is megkaparinthatja egyetlen versenyző. Ahhoz, hogy Loszaílban és Abu-Dzabiban is már négyszeres világbajnokként versenyezhessen, Max Verstappennek tehát legalább 60 pontos előnnyel kellene távoznia Las Vegasból (a 60 pontos előny is elég lenne, mert neki nyolc, míg Norrisnak három futamelsősége van idén, azaz a brit pontazonosságnál biztosan hátrébb végez).

Max Verstappen már Las Vegasban négyszeres F1-világbajnok lehet

A jelenlegi 62 pontos előnyéből tehát legfeljebb kettőt veszíthet el Verstappen ahhoz, hogy Las Vegasban megszerezze az újabb vb-címét. Ez megtörténik,

ha Verstappen előrébb végez Norrisnál,

vagy ha Norris második vagy harmadik, pontosan egy pozícióval zár előrébb Verstappennél, és a hollandé a leggyorsabb kör,

vagy ha Norris legfeljebb negyedik, nem az övé a leggyorsabb kör, és pontosan egy hellyel zár előrébb Verstappennél,

vagy ha Norris nem futja meg a leggyorsabb kört, és legfeljebb a kilencedik helyen végez a futamon,

vagy ha Norris megfutja a leggyorsabb kört, de nem zár a tizedik helynél előrébb a versenyen.

A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj programja (az időpontok magyar idő szerint értendőek):

első szabadedzés: péntek 3:30-4:30

második szabadedzés: péntek 7:00-8:00

harmadik szabadedzés: szombat 3:30-4:30

időmérő edzés: szombat 7:00-

futam (50 kör): vasárnap 7:00-

