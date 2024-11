Max Verstappen három versenyhétvégével a 2024-es F1-szezon vége előtt 62 pontos előnnyel rendelkezik az egyéni összetett élén a mclarenes Lando Norrisszal szemben, így akár már a jövő héten, Las Vegasban megszerezheti sorozatban a negyedik világbajnoki címét. Verstappen legutóbb, Brazíliában tett nagy lépést a címvédés felé, előtte viszont Austinban és Mexikóvárosban is komoly csatát vívott Norrisszal. A Forma-1-es Amerikai Nagydíj végén kitessékelte Norrist a pályáról, ám végül az őt megelőző britet büntették meg, amellyel visszakerült a holland mögé. Mexikóban pedig a futam elején volt szabálytalan kétszer is Verstappen, amiért ugyan súlyos időbüntetést kapott az FIA-tól, mégis jól járt amiatt, mert így Norrisnak nem volt esélye a futamgyőzelemért harcolnia Carlos Sainzcal szemben.

Max Verstappen és Lando Norris párharcát hozták az elmúlt hónapok a Forma-1-ben

Fotó: Getty Images via AFP / 2024 Getty Images

Martin Donnelly szerint Max Verstappen bemutatott az FIA-nak

Az 1990-es Spanyol Nagydíj időmérőjén elszenvedett brutális balesetével ismertté vált Martin Donnelly úgy véli, Max Verstappen hiába volt agresszív, azt tette, amivel a lehető legjobban járt.

„[Austinban] Max tudta, hogy fel kell engednie a féket, hogy ne lassuljon tovább, mert tudta, hogy így nem szeg meg semmilyen szabályt, hiszen ő lesz előrébb a kanyarba menet. Kikényszerítette Landót [a pályáról], de

tisztában volt a szabályokkal, tudta, mit csinál, és ezzel bemutatott az FIA-nak, hiszen nem csinált semmi rosszat, csak a szabályok szerint játszott.

Tehát ezt újra meg kellett vizsgálni, mert a következő versenyen, Mexikóban kétszer is megcsinálta ezt, és ott már meg is büntették" – mondta Martin Donnelly, aki versenybíróként is dolgozott a pályafutása után.

A Forma-1-es pilóták az utóbbi időszakban rendre követelték a következetes döntéshozatalt az FIA-tól, Donnelly pedig úgy véli, ezt már a betétsorozatokban is alkalmazni kellene.

„Ez mind szép és jó, ha ezt alkalmazzák az F1-ben, de a Forma-2-ben, a Forma-3-ban és a Forma-4-ben is kellene, konzisztensnek kell lenni a betétsorozatokban is. Az összes FIA-szériában azt tartják, hogy nem lehet letessékelni [egy autót] a pályáról, mégis gyakran megtörténik."