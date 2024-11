Viszonylag hidegben, 18 fokban kezdték a versenyt a pilóták. Az élről rajtoló mercedeses George Russell simán vette az első kanyart, Charles Leclerc lépett előre két helyett és jött fel a brit mögé. Max Verstappen és Lando Norris az ötödik-hatodik helyen fejezték be az első kört. A holland tudta, a világbajnoki cím, már itt is az övé lehet, amennyiben Norris nem szerez nála három ponttal többet.

George Russell jól vette a rajtot

Fotó: Getty Images via AFP

A negyedik körben Leclerc már támadta Russellt, miközben Verstappen elment Pierre Gasly mellett. Az élen autózó Mercedes szép lassan eltávolodott Leclerc-től, miközben egy zacskó is rátapadt a brit kocsijára. A hetedik körben aztán Sainz ment el csapattársa mellett és feljött a második helyre, majd egy körrel később Verstappen is elment a monacói mellett, aki alatt lelassult az autó. Leclerc és Piastri hamar kiment kerékcserére, ahogy Sainz is már a 10. körben kiment, így Vestappen máris a második helyen autózott.

Szép lassan mindenki átesett a kerékcserén, kivéve Sergio Pérez, aki a második helyen autózott Russell és Verstappen között, majd a 16. körben Gaslynak kellett feladnia a versenyét egy motorhiba miatt. Sainz megelőzte Pérezt, Hamilton pedig elment Norris mellett.

A 20. körre fordulva Russell, Verstappen, Sainz, Leclerc, Hamiton, Norris volt a sorrend.

A28. körig megszilárdultak az álláspontok, majd Sainz engedte el Leclerc-t maga mellett, de a spanyol nem tudott bemenni a boxba, miközben Hamilton is támadta, de a mercedeses pilóta kiment kereket cserélni, ahogy Verstappen is. Az később derült ki, hogy Sainzot a csapata nem engedte kereket cserélni, mert nem álltak készen erre, a Ferrari pilótája nagyon dühösen reagált, ráaásul pozíciót is veszített.

Norrisnak ezúttal nem sok esélye volt Verstappen ellen

Fotó: Getty Images via AFP

A második kerékcserék után a Mercedes két autója állt az élen Russell vezetésével, mögöttük pedig Verstappen, Sainz, Leclerc és Norris, valamint Piastri volt a sorrend. A 42. körben Sainz tudott elmenni Verstappen mellett, a fő kérdés az marat, hogy Lecerc tudja-e majd támadni a hollandot, aki a negyedik világbajnoki címért küzdött. Végül három körrel a vége előtt sikerült az előzés, így Norris megérkezett Verstappen mögé, de 10 másodperc volt a holland előnye.