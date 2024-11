Az F1-es Katari Nagydíj időmérőjét új pályarekorddal megnyerő, ezzel idei kilencedik pole pozícióját is megszerző Max Verstappent azért vizsgálták, mert az kvalifikáció legvégén túl lassú volt, ezzel valamelyest akadályozta az utolsó gyors körére készülő George Russellt is. A Red Bull holland versenyzője éppen Russellt megelőzve szerezte meg az első helyet, a Mercedes brit pilótája panaszkodott is a riválisára az időmérő után. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vizsgálatot indított az incidens miatt, szombaton este Russellnek és Verstappennek is jelenése volt a versenyfelügyelőknél.

Max Verstappen június vége óta először az F1-es Katari Nagydíjon nyerte meg az időmérő edzést, mégsem indulhat az élről

Fotó: Giuseppe CACACE / AFP

A Red Bull-os Verstappen meglepődött, hogy egyáltalán vizsgálták, szerinte ugyanis nem követett el szabálytalanságot, mert nem várhatják el, hogy a ki- és levezető körein is teljes gázzal, nagy tempóban autózzon. Végül mégis büntettek, mert az ideális íven túl lassan haladt, és ott akadályozta Russell gumimelegítő körét. A határozatban hozzátették, hogy mivel George Russell sem gyors kört teljesített éppen, ezért nem a szokásos három, hanem "csak" egy hellyel sorolják hátrébb az immáron négyszeres világbajnok Max Verstappent.

Max Verstappent és a Ferrarit is megbüntették az F1-es Katari Nagydíj időmérője után

A ferraris Carlos Sainzot a Q2-ben történtek miatt vizsgálták, a bokszutcában ugyanis veszélyesen ráengedték az autóját Lewis Hamilton Mercedesére, és a britnek fékeznie kellett az ütközés elkerüléséhez. Sainz a hetedik, Hamilton a hatodik helyen zárta végül az időmérőt. Az FIA az ő ügyükben úgy határozott, hogy

a spanyol pilóta nem kap büntetést, csapatát, a Ferrarit viszont 5000 eurós pénzbüntetéssel sújtotta a szervezet.

A rajtsorrend tehát (egyelőre) így változott: Russell, Verstappen, Norris, Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Pérez, Magnussen, Gasly, Csou, Bottas, Cunoda, Stroll, Albon, Lawson, Hülkenberg, Colapinto és Ocon sorrendben indulhatnak majd el a tervek szerint a pilóták a loszaíli versenyen. Az F1-es Katari Nagydíj hétvégéje vasárnap, magyar idő szerint 17 órától az 57 körös futammal zárul.