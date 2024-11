Miután az emlékezetes 2021-es F1-szezonzárón Max Verstappen világbajnokká vált, egy új korszak kezdődött. 2022-ben nem sokáig volt ellenfele Charles Leclerc, és végül rekordszámú, 15 versenyt megnyerve védte meg a címét. Tavaly ezt is sikerült tetéznie: egy 10-es győzelmi sorozatnak is köszönhetően, a 22 nagydíjon 19 futamgyőzelemmel, 290 pontos előnnyel lett harmadszor is Forma-1-es világbajnok. A rekordot jelentő, 24 futamot tartalmazó 2024-es év aztán úgy tűnt, hasonló fölényt hoz, és könnyedén lesz négyszeres világbajnok, hiszen az első hét időmérőt egyaránt megnyerte, és Max Verstappen győzelmei is sorra jöttek. Ám a McLaren (Lando Norrisszal és Oscar Piastrival), a Ferrari (Charles Leclerc-rel és Carlos Sainzcal) és a Mercedes (Lewis Hamiltonnal és George Russell-lel) idővel magára talált, a Red Bull Forma-1-es csapata pedig bajba került.

Max Verstappen világbajnok a Forma-1-ben - 2024-ben már sorozatban negyedszer

Fotó: NurPhoto via AFP/Gongora/NurPhoto

A minden idők legfiatalabb futamgyőztesének és Forma-1-es pilótájának is számító Max Verstappen az idény első tíz versenyhétvégéje után 69 pontos előnnyel vezetett az egyéni világbajnokságban a második Lando Norris előtt úgy, hogy

a holland versenyző az első tíz futamból hetet is megnyert.

Verstappen autója a melbourne-i meghibásodás ellenére megállíthatatlannak tűnt, ám a június végi Osztrák Nagydíjjal valami megtört. Csapattársa, Sergio Pérez segítségére nyár elejétől egyáltalán nem számíthatott, emiatt a konstruktőri tabella első helye is egyre nagyobb veszélybe került a Red Bull számára. Az egyéni pontversenyt illetően pedig legalább olyan komolynak tűnt a baj Max Verstappen számára, miután a spielbergi futam utolsó köreiben összeütközött legnagyobb riválisával, Lando Norrisszal. Ugyan Verstappen büntetést kapott, Norris viszont kiesett, ráadásul a következő, silverstone-i versenyen is a brit versenyző előtt zárt, így már 84 pont volt a holland előnye az összetettben – ám a legyőzhetetlenségének érzése egyértelműen megtört, és ez még hónapokon keresztül látszódott.

Max Verstappen és Lando Norris csatájába Charles Leclerc is többször bele tudott szólni

Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Egyre nagyobb kérdésnek tűnt, hogy 2024 Lando Norris vagy Max Verstappen világbajnoki címét hozza a Forma-1-ben

Utólag megvizsgálva szerencséje volt Verstappennek, hogy Norris messze nem volt akkora egyeduralkodó az Osztrák Nagydíjtól kezdődően, mint amekkora a holland volt az idény első felében. Azóta eltelt tizenegy futam, amelyeken hét különböző pilóta tudott győzni – ráadásul a top 7 pilóta mindegyike idén legalább két-két futamgyőzelmet szerzett. Valójában Norrisnál még csapattársa, Piastri is eredményesebben teljesített, de az ausztrálnak nagyobb hátrányból kellett indulnia, így neki végül nem volt esélye harcolni a vb-címért. Aki még sokáig versenyben volt érte, ő Charles Leclerc, aki a Ferrari fellángolásával folyamatosan hozta a top 5-ös helyezéseket, többször a dobogókat és a győzelmeket is. Verstappen is stabil volt, a sikerek azonban elmaradtak.

5., 2., 5., 4., 2., 6., 5., 2., 3. és 6. – az október végi Mexikóvárosi Nagydíj után ezzel az eredménysorral már csak 47 pont volt a Red Bull holland pilótájának előnye Norris, és 71 Leclerc előtt.

Ebben a néhány hónapban Max Verstappen visszavonulása, de legalábbis Red Bulltól való távozása is felvetődött, hiába szól Verstappen szerződése 2028-ig a csapatával. Az év elején botrányba keveredett csapatfőnök, Christian Horner egyre jobban aggódott, Verstappen Mercedeshez történő átigazolásának híre viszont nem zavarta meg teljesen őket. Ahogyan az sem, hogy a tervezőzseni Adrian Newey hivatalossá tette a távozását az Aston Martinhoz – pedig sokak szerint Newey lehetett az oka Verstappen szenvedésének. A büntetések is gyakran sújtották a hollandot, de Mexikóban a súlyos időbüntetés ellenére is "csak" 10 ponttal csökkent az előnye Norrisszal szemben. Aztán Sao Paulóban hiába volt a balszerencsés időmérő és az öt rajthelyes büntetés, Verstappen hosszú idő után a legjobb versenyét produkálta: némi szerencsével, de a 17.(!) rajtkockából indulva megnyerte a brazíliai futamot.