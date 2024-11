A jelenleg 45 éves Anthony Davidson a Forma-1-es karrierje során összesen 24 futamon indult el, a Minardi, a BAR Honda, majd teljes állásban a Super Aguri versenyzőjeként. Később hosszú éveken át a Mercedes F1-es csapatának szimulátorpilótája volt, emellett viszont az endurance-világbajnokságon (WEC) is indult, 2014-ben vb-címet is szerzett a Toyotával. A WEC-sorozat 2012-es, Le Mans-i futamán pedig egy óriási baleset főszereplője volt, amikor megpróbálta lekörözni az éppen Piergiuseppe Perazzini által vezetett Ferrarit. A jelenleg szakkommentátorként dolgozó brit expilóta autója felrepült a levegőbe is, és hatalmas sebességgel csapódott a gumifalba, mielőtt a feje tetején megállt.

Anthony Davidson neve egykori Super Aguri-pilótaként a Forma-1-ből is ismerős lehet

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A balesetben két csigolyája törött el, a körülményekről az F1.com vasárnap megjelent interjújában beszélt.

„Kicsit félve mentem el Le Mans-ba, mert egész hétvégén ott volt bennem ez az érzés. El akartam hessegetni, de annyira furcsa volt. Amikor a verseny előtt elhagytam a szobámat, visszafordultam, mindent elrendezgettem, és küldtem egy üzenetet a feleségemnek, amelyben az állt, »szeretlek«.

Szinte olyan volt, mintha belül tudtam volna, hogy nem fogok már visszatérni abba a szobába.

Libabőrös leszek akkor is, ha csak rágondolok – idézte a Racingline Anthony Davidson szavait. – Ezután lecsuktam a sisakrostélyt, beültem az autóba, majd a pályán tettem a dolgomat, kockázatokat vállaltam, mentem mint egy eszelős, ahogyan kell. De amikor eljött az a pillanat, amikor a lekörözött pilóta rám fordult és az autók összeértek, amint az én autóm felemelkedett a levegőbe, a motor leállt, és minden elcsendesedett, az olyan volt, mint egy ráeszmélés, hogy »ez az a pillanat«."

Annyira összetörött a Toyota, hogy inkább letakarták, hogy ne is látszódjon

Fotó: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

„Tulajdonképpen úgy éreztem, sőt tudtam, hogy meg fogok halni, de teljesen belenyugodtam. Szinte megnyugtató tudni, hogy ezekben a pillanatokban történik valami az agyaddal, amikor ez a nyugtató drog, vagy nem tudom, szétárad a testedben – folytatta Davidson. – Érzékeltem, hogy eléggé nagy sebességgel haladok és elég magasra repültem, de nem tudtam, merről fog érni a becsapódás. Magamhoz húztam a karjaimat, milliónyi gondolat cikázott a fejemben, és igen, a családomra és az életemre gondoltam.

Nem az életem pergett le a szemem előtt, hanem szinte olyan volt, mintha az agyam töredezettségmentesítést végezne, és mindent a helyére tenne.

Ennél jobban nem tudom leírni. Csak vártam a hatalmas becsapódásra és arra a pillanatra, amelyben lekapcsolják a villanyt és mindennek vége. Kemény ütés volt, igazán kemény. A fejemet nem vertem be, de az autó a kerekein landolt, 32 G-s erővel, mint azt a csapat később megtudta. Az a becsapódás törte el a hátam. Kitört belőlem egy ilyen ősi sikoly, mint valami harcos kiáltás. Életemben nem adtam ki még olyan hangot. Aztán eltaláltam a védőfalat, ami 12 G-s becsapódás volt. Amikor megálltam, kinyitottam a szemem, és nem hittem el, hogy még mindig itt vagyok.”