A Red Bull holland versenyzőjének minden esélye megvan rá, hogy negyedik világbajnoki címét is megszerezze az idei szezonban, amely során kemény csatákat kellett megvívnia fő riválisával, a mclarenes Lando Norrisszal.

Hosszú idő után állhatott fel ismét a dobogó csúcsára Max Verstappen

Fotó: AFP

A manőverei miatt Verstappen sok kritikát kapott a múlt hétvégén Mexikóban, ráadásul két incidens miatt is 10 másodperces büntetést kapott, ám a 17. helyről rajtolva még így is megnyerte a futamot. A német Bild legutóbb arról kérdezte Verstappent, hogy bóknak tekinti-e ezeket a kritikákat, lévén Michael Schumacher és Ayrton Senna is az agresszív vezetési stílusáról volt ismert.

Nem érdekelnek a bókok. Nyerni akarok, és mindig mindent beleadok ennek érdekében. Szerintem ez az, ami összeköt Michaellel. Ő is mindent megpróbált, hogy a lehető legnagyobb esélyt adja magának a sikerre.

Mind az autóban a vezetési stílusával, mind pedig azon kívül, amikor az autó fejlesztéséről volt szó. Nincs helye a félelemnek, de az észszerűségre figyelni kell” - mondta a Red Bull holland sztárja.

Verstappen jelenleg 62 ponttal vezet Norris előtt, miközben a hátralévő három nagydíjhétvégén már csak 86 pont megszerezhető.

Lando nagyon jó pilóta, de nincs olyan nagy ellenfelem, aki pokollá tenné az életemet.

A csapatok túl közel vannak egymáshoz ahhoz, hogy mindig egy az egy elleni csatákat vívjunk. Minden hétvége más. Vannak pályák, ahol egyes autók jobban működnek, és így van ez a versenyzőkkel is" – fogalmazott Verstappen.

Kapcsolódó cikkek: