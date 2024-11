Sergio Pérez 2021 óta versenyez a Red Bullnál, a mostani a negyedik szezonja Max Verstappen csapattársaként. Az osztrák sztárcsapatnál egyértelműen a holland az első számú pilóta, aki ennek megfelelően teljesít, ugyanis háromszor nyert már világbajnokságot, és minden bizonnyal a negyedik vb-címet sem lehet már elvenni tőle. A mexikói az elmúlt három idényben javuló tendenciát mutatott, sorrendben negyedik, harmadik, majd második lett az összetettben, idén azonban semmi esélye sem maradt arra, hogy a legjobb három között végezzen. A 34 éves pilóta jelenleg csak a nyolcadik helyen áll az egyéni pontversenyben, ennek köszönhetően pedig a Red Bull valószínűleg nem fogja tudni megvédeni címét a konstruktőrök között. Sergio Pérez kirúgása megoldást jelenthetne csapata problémáira, de a mexikóinak esze ágában sincs távozni, és a Red Bull is csak a szezon utolsó futama, az Abu-Dzabi Nagydíj után hozza meg a végleges döntést a jövőjéről.

Sergio Pérez kirúgása oldaná meg a Red Bull gondjait?

Fotó: AFP (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)

Sergio Pérez folyamatos fejlődése

Max Verstappen minden idők legfiatalabb pilótájaként, mindössze 17 évesen mutatkozott be a Forma-1-ben a Red Bull akkori fiókcsapatában, a Toro Rossóban. A következő idényt is ennél az istállónál kezdte meg, majd annyira jól teljesített, hogy szezon közben átkerült az osztrák élcsapathoz, ahol kezdetben több balesete is volt, ám idővel elképesztő fejlődésnek indult. A holland tehetség sorra "fogyasztotta el" a csapattársakat, Daniel Ricciardo távozása után Pierre Gasly és Alexander Albon sem tudta sokáig megtartani a helyét mellette. 2021-ben aztán Sergio Pérezt szerződtette Verstappen mellé a Red Bull, a mexikói a Sauber, a McLaren és a Force India (amely később Racing Point néven szerepelt) csapatainál szerzett magának hírnevet és kellő F1-es tapasztalatot.

Pérez az elődeinél jobb választásnak bizonyult, az idény során egy futamot nyert, öt dobogós helyezést ért el és 190 pontot gyűjtve az egyéni pontverseny negyedik helyén végzett.

A világbajnoki címről döntő, szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon a mexikói remek védekezést mutatott be Lewis Hamilton ellen, hozzásegítve Verstappent pályafutása legnagyobb sikeréhez.