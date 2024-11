Sergio Pérez a sprintfutamon a nyolcadik helyen ért célba, ezzel egy pontot szerzett, a nagydíj elején pedig megpördült és a 17. helyre esett vissza, és végül a 11. pozícióban intették le.

Sergio Péreznek megint borzalmas hétvégéje volt

Fotó: NurPhoto via AFP/Gerardo Vieyra

Sergio Pérez a szezon végéig még maradhat a Red Bullnál

Tehát a mexikói a hétvége folyamán egy pontot gyűjtött, miközben a csapattársa, Max Verstappen 31-et, a Red Bull pedig egyre valószínűbb, hogy a harmadik helyen fog végezni a konstruktőri bajnokságban - írja a Motorsport.

Ennek ellenére a Sky Sports F1 riportere, Ted Kravitz úgy gondolja, hogy idén már nincs oka lecserélni a Red Bullnak Pérezt:

„Ha a Red Bullnál befejezik a bulizást, akkor folytatódnak a Sergio Pérezzel kapcsolatos kérdések, hogy mit csináljanak a szezon hátralevő részében. Meglepődnék, ha a szezon vége előtt kirúgnák"

- mondta Ted Kravitz, aki hozzátette, most úgy néz ki, hogy nem fogják elbukni az egyéni bajnokságot, szóval Max ezt is meg fogja nyerni, sőt már a következő, Las Vegas-i futamon is bebiztosíthatja a világbajnoki címét.

„Szóval meglepődnék, ha akkor hoznák meg ezt a döntést Sergio Pérezről, amikor

nem igazán van rá szükségük. Nem igazán érdekli őket, hogy hol fognak végezni a konstruktőrök között. Csak úgy gondolom, hogy Sergio legalább ezt a szezont végig fogja csinálni a Red Bullnál”

– mondta Kravitz.