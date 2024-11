Bearman a Haasnál ugrott be, hogy a beteg Kevin Magnussent helyettesítse Brazíliában és ezzel értékes tapasztalatot szerzett, ugyanakkor a fiatal brit így már nem jogosult arra, hogy a Ferrarinál vezesse az autót az újoncokra vonatkozó kötelezően adandó szabadedzéses lehetőségek alkalmával. Bearman Mexikóvárosban vezette a Ferrarit az első szabadedzésen, így az olaszok teljesítették a két kötelező alkalom egyikét, de Bearman a szabályok szerint már nem újonc, mert kettőnél több nagydíjon indult, így az olaszoknak kell valakit találniuk a helyére. A Ferrari tartalékversenyzője, Robert Shwartzman 2022-ben és 2023-ban is magára vállalta ezt a feladatot, de idén a Saubernél is így tesz.

Antonio Fuoco vezetheti majd a Ferrarit

Fotó: AFP/Alessio Morgese/NurPhoto

Sajtóhírek szerint a Ferrari World Endurance Championshipben versenyző Antonio Fuoco lehet a megoldás, aki Abu Dzabiban vezetheti majd az autót. Fuoco korábban már két szezon utáni tesztelésen is részt vett a Forma-1-ben, 2020-ban és 2021-ben, a 28 éves versenyző egy évtizede a Ferrari fejlesztőpilótája.

Az idei Le Mans-i 24 órás versenyen Miguel Molina és Nicklas Nielsen mellett ő is a győztes csapat tagja volt.