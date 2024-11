A vasárnapi futamon végül eggyel kevesebb autó állt rajthoz, ugyanis a Williams pilótája, Alex Albon az időmérőn csúnyán összetörte az autóját. A brit-thai versenyző szerencsére nem sérült meg a balesetben, de az autója csúnyán összetört, így a csapatának nem volt ideje helyrehozni a rajtig az autóját. A rajtsorrend még egy órával a start előtt is változott. Az FIA ugyanis közölte, hogy Carlos Sainz autójában váltót cserélt a Ferrari, ezzel pedig megszegték a parc fermé-szabályokat, így a spanyol pilótának a bokszutcából kellett rajtolnia.

A rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

George Russell (brit, Mercedes)

Cunoda Juki (japán, RB)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

Valtteri Bottas (finn, Sauber)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

Oliver Bearman (brit, Haas)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Franco Colapinto (argentin, Williams)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

Csou Kuan-jü

Elképesztően kezdődött a Brazil Nagydíj, ugyanis Lance Stroll, az Aston Martin pilótája már a felvezető körben megpördült, az autójának az orra pedig a falba csapódott, így bő húsz percet csúszott a rajt, ez idő alatt pedig az esőfelhők is megérkeztek.

Lance Stroll bakija miatt csúszott a Brazil Nagydíj rajtja

Fotó: AFP/Miguel Schincariol

A rajtot Lando Norris szokásához híven rosszul kapta el, így a Mercedes pilótája, Gerorge Russell került az élre, közben Charles Leclerc feljött a negyedik helyre és Max Verstappennek is sikerült pár pozíciót nyernie. Az első kör végén a Red Bull pilótája, Sergio Pérez pördült le a pályáról, de vissza tudta kormányozni az autóját és az utolsó helyről folytathatta a versenyt. A harmadik körre megérkezett az eső is, ez azonban nem zavarta meg Verstappent, aki folyamatosan dolgozta le a hátrányát és már a nyolcadik helyen autózott és elkezdte támadni a hetedik Oscar Piastrit. A hetedik körben már a hollandé volt a leggyorsabb kör, a tizedikben pedig egy elképesztő manóverrel Piastri elé került, majd Lawsont is maga mögött hagyta.