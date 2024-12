A 18 éves Kimi Antonelli nagy reményekkel érkezik a Mercedeshez, ahol a Ferrarihoz szerződött hétszeres világbajnok Lewis Hamilton helyét veszi át. A tehetséges olasz versenyzőt már most a "következő Verstappenként" emlegetik, ami nem meglepő, fiatal kora ellenére ugyanis több bajnoki címet is nyert már alacsonyabb kategóriákban, idén pedig két alkalommal is lehetőséget kapott Forma-1-es szabadedzésen – igaz, leendő csapattársa, George Russell autóját összetörte az Olasz Nagydíjon.

A 18 éves Kimi Antonelli veszi át Lewis Hamilton helyét a Mercedes Formula–1-es csapatánál

Fotó: NurPhoto via AFP

Legutóbb az 1954-es Francia Nagydíjon fordult elő, hogy egy újonc pilóta, nevezetesen Karl Kling lehetőséget kapott a Mercedesnél, Toto Wolff csapatfőnök pedig tisztában van azzal, hogy Antonelli első szezonja nem lesz zökkenőmentes.

"Természetesen 2025-ben is ugyanazok a szabályok lesznek érvényben, és látható, hogy az erősorrend pályától függően változik. Úgy gondolom, megvan a lehetőség arra, hogy győzelmekért harcoljunk, és ha ez sikerül, akkor a bajnoki címért is harcba szállhatunk" – bizakodott a Mercedes csapatfőnöke.

A Mercedesnél a hajukat fogják tépni az újonc miatt

Wolff szerint Russell lesz a csapat első számú pilótája, miközben Antonelli számára első sorban a tanulásról fog majd szólni az idény, ám szerinte nem lesz egyszerű folyamat.

George tölti majd be a vezető és tapasztalt pilóta szerepét, Kimi pedig tanulni fog. Néha valószínűleg ki fogjuk tépni a hajunkat, máskor pedig a ragyogó pillanatokat fogunk látni tőle.

De ez egy olyan év lesz, amikor kezelni kell Kimivel szemben az elvárásokat, és fel kell készíteni a pilótafelállást 2026-ra" – mondta Wolff.

Toto Wolff tudja, hogy nem lesz könnyű Antonelli számára az első év a Forma-1-ben

Fotó: NurPhoto via AFP

"Ha megnézzük az idei győzelmeket, a Red Bull éve a szezon eleji győzelmekről szólt, de ha az év második felének adatait nézzük, négy csapat is nagyon közel volt egymáshoz. A McLaren hatot nyert, a Ferrari ötöt, mi négyet, a Red Bull pedig kilencet. Szeretnék harcolni a többi csapattal, szeretnénk, ha valós esélyünk lenne a győzelmekre, de ez nem magától értetődő, ez egy olyan dolog, amiért keményen meg kell küzdenünk" – fejtette ki reményeit a szakember.