A két McLaren Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben az első sorból rajtolhatott a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon, miközben a ferraris Charles Leclerc 19.-ként indult, így jó esély mutatkozott arra, hogy a wokingiak szerzik meg a konstruktőri világbajnoki címet. Jack Doohan az első versenyén indult el, miközben Kevin Magnussen, Csou Kuan-jü, Valtteri Bottas és Franco Colapinto egy ideig biztosan az utolsó F1-es futamát teljesítette. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz és Lewis Hamilton pedig a jelenlegi csapatában szerepelt az utolsó nagydíján. A kezdetben napfényes, a táv második felében viszont már villanyfényes, 58 körös futamon Hamilton kemény keverék gumikon indult el, a többiek mind közepes abroncsokon startoltak. A rajt után Max Verstappen és Oscar Piastri összeütköztek (a holland 10 másodperces időbüntetést kapott érte), megforogtak és mindketten hátraestek. Sergio Pérez autóját Valtteri Bottas ütötte ki büntetést érően, és a mexikóinak fel is kellett adnia a versenyt. Leclerc pedig rengeteget javított, a harmadik körben már a 8. helyen haladt.

Az F1-es Abu-Dzabi Nagydíj rajtja után Norris maradt az élen, de a McLaren mégsem járt jól

Fotó: HAMAD I MOHAMMED / POOL / AFP

Piastri az utolsó helyről próbált felzárkózni, de Colapintót úgy felöklelte, hogy ő is kapott egy 10 másodperces büntetést, ahogy Csout is 5 másodperccel sújtották szabálytalan rajt miatt. A mezőny elején Leclerc egyre többet előzött, a 10. körben már a hatodik volt, és tapadt a Pierre Gasly, George Russell, Nico Hülkenberg hármasra. Az élmezőnyből Gasly és Hülkenberg kezdte meg a kerékcseréket, de a 21. körben Leclerc autójára is kemény abroncsokat raktak fel – hátrébb

Liam Lawson autójára a bokszkiállásnál rosszul rakták fel a bal első gumit,

elrontva ezzel az emiatt büntetéssel is sújtott új-zélandi pilóta versenyét. Az élen Lando Norris és Carlos Sainz között állandósult a nagyjából 4 másodperces különbség. Féltávhoz érve aztán a közepeseken rajtolók közül utolsóként Verstappen is a bokszban járt, a büntetése letöltése után a 11. helyre esett vissza. Hamilton a harmadik helyét tartotta a régi keményeken, mögötte Leclerc, Russell, Gasly, Hülkenberg és Alonso volt a sorrend, miközben Bottas egy Magnussennel való ütközés (és egy ezért kapott büntetés) után feladta a futamot.