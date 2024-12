A mezőnyből hatan is a második szabadedzésen ültek először autóba a hétvége során, hiszen a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj nyitányán Carlos Sainz (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) és Cunoda Juki (RB) sem vett részt. Az első gyakorlás óta az is kiderült, hogy hárman is rajthelybüntetést kapnak a vasárnapi versenyre, a második edzés pedig azért is különösen fontos volt, mert a vasárnapi futaméhoz hasonló körülmények között rendezték. Bő két perc elteltelével már a teljes mezőny a pályára is hajtott, egyformán közepes keverékű gumikon. Azokon az abroncsokon a két McLaren és a két Ferrari, azaz a konstruktőri világbajnoki címért hajtó csapatok pilótái voltak a leggyorsabbak.

Lando Norris az első után a második szabadedzést is jól kezdte az F1-es Abu-Dzabi Nagydíjon

Fotó: NurPhoto via AFP / Beata Zawrzel / NurPhoto

Így zárult az F1-es Abu-Dzabi Nagydíj második szabadedzése

Az edzés első felében egyedül a williamses Franco Colapinto próbálkozott lágy gumikon (az autójának padlólemeze meg is sérült az első gyors körén), a többiek félidőhöz érve vágtak neki az időmérős szimulációnak. Ez az etap mintegy 15 percig tartott, Lando Norris és Oscar Piastri pedig a lágy abroncsokon is a leggyorsabb tudott lenni: a brit pilóta 1:23,517 perces idővel állt az élen – a két McLarenhez a Haasszal Nico Hülkenberg volt a legközelebb. A hajrában a mezőny többsége ismét közepes gumikon hajtott ki a pályára, így lényegesen már nem változott az állás:

Norris, Piastri, Hülkenberg, Sainz, Hamilton, Leclerc, Bottas, Magnussen, Albon és Cunoda lett az első tíz sorrendje.

A hétvége két botrányhőse közül George Russell a 13., Max Verstappen pedig a 17. helyen zárt.

A Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj hétvégéje magyar idő szerint szombaton 11:30-tól az utolsó, harmadik szabadedzéssel folytatódik. Szombaton 15 órától a vasárnapi verseny rajtrácsát meghatározó időmérőt rendezik, míg az 58 körös futamra vasárnap 14 órától kerül majd sor.

