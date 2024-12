Teljessé vált a Forma-1 2025-ös pilótafelállása, utolsóként a Racing Bulls (idén RB néven futó) F1-es csapata jelentette be, hogy Cunoda Jukihoz a francia újonc, Isack Hadjar csatlakozik a mezőnyben.

Isack Hadjar lesz a Racing Bulls másik F1-es versenyzője 2025-ben

Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki/NurPhoto

A Red Bull szerdán hivatalosan is megosztotta, hogy Sergio Pérez az érvényes szerződése ellenére mégsem marad a csapatnál 2025-re, majd az is kiderült, hogy a mexikói pilóta helyét Liam Lawson veszi át. Így a fiókcsapat Racing Bullsnál maradt az egyetlen, még szabad ülés a jövő évi mezőnyben, pénteken délelőtt viszont az is elkelt:

a Forma-2 idei szezonjában másodikként végzett, 20 éves, francia Isack Hadjar lesz a japán Cunoda Juki csapattársa.

A Racing Bulls új pilótája, Isack Hadjar már négy F1-es szabadedzésen is szerepelt

Hadjar 2022 óta tagja a Red Bull juniorprogramjának, tavaly és idén pedig tartalékpilótája volt a csapatnak. 2023-ban Mexikóban és Abu-Dzabiban, 2024-ben Nagy-Britanniában és Abu-Dzabiban egy-egy szabadedzésen már bemutatkozott a Forma-1-ben is, majd a mostani szezont követő teszten is vezethette a Red Bullt.

Jack Doohan (Alpine), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Haas) és Gabriel Bortoleto (Sauber) mellett Isack Hadjar az ötödik újonca lesz a Forma-1-nek jövőre.

2025-ben mindössze tíz olyan versenyző – Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams), Cunoda Juki (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin) és Lance Stroll (Aston Martin) – lesz, aki annál a csapatnál versenyez, mint idén. Az öt újonc mellett Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Nico Hülkenberg (Sauber), Liam Lawson (Red Bull) és Esteban Ocon (Haas) váltanak csapatot.

