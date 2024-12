Fernando Alonso a két egyéni világbajnoki címének megszerzése után, 2007-ben igazolt a McLaren Forma-1-es csapatához. Akkor egy év után távozott, 2015-ben azonban visszatért, és a spanyol pilóta még négy évet szerepelt a wokingiaknál – jóval kisebb sikerrel, hiszen míg az első évében 12 dobogós helyezést szerzett, addig 2015 és 2018 között egyet sem. A második korszaka alatt csatlakozott az F1-es McLarenhez Zak Brown és Andrea Stella is, utóbbi korábban is kiváló kapcsolatot ápolt Alonsóval.

Fernando Alonso a Ferrarinál és a McLarennél is Andrea Stella mellett dolgozott

Fotó: FRED DUFOUR / AFP

Andrea Stella 2010 és 2014 között Fernando Alonso versenymérnöke volt a Ferrarinál, majd 2015-ben egyszerre szerződtek a McLarenhez, ahol Stella teljesítményigazgatóként és versenyigazgatóként dolgozott, mielőtt 2022 végén csapatfőnökként nevezték ki. Zak Brown pedig 2016-ban érkezett az istállóhoz, amelynek 2018 óta ő a vezérigazgatója.

Fernando Alonso részesülhet a McLaren-csapatfőnök bónuszából

A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjon eldőlt, hogy 1998 óta először ismét a McLaren nyerte meg az idei konstruktőri világbajnoki címet, ezt követően pedig Alonso visszaemlékezett a közös időszakra is.

„Zak és Andrea is jó barátom, bizonyos értelemben Andreát én vittem magammal a McLarenhez, amikor csatlakoztam a csapathoz. A verseny előtt elmondtam neki, hogy amit Abu-Dzabiban 2010-ben elveszítettünk, azt a sors remélhetőleg most visszaadja. Így is lett – mondta Alonso, felidézve a Ferrari pilótájaként 14 éve a szezonzárón elveszített vb-címet. – Örülök neki, mert megérdemelte, nagyon okos fickó.

A McLaren jó példát mutatott, nekem pedig részesülnöm kellene Andrea bónuszából.

Utóbbi félmondatot félmosollyal mondta a szezont kilencedik pozícióval befejező Fernando Alonso, aki az Aston Martin versenyzőjeként az egyéni pontversenynek is a kilencedik helyén zárt az összetettben. A spanyol pilóta 14 vasárnapi nagydíjon, összesen 70 pontot szerzett az idényben, ezzel a csapatát a konstruktőrök között az ötödik helyhez segítette.

Kapcsolódó cikkek