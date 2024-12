Hamilton az utolsó versenyhétvégéjére készül a Mercedes pilótájaként, ugyanis a szezon végeztével csatlakozik új csapatához, a Ferrarihoz. A 39 brit versenyző számára az idei év számos kihívást tartogatott. Bár csapattársa, George Russell következetesen jobb teljesítményt tudott kihozni a W15-ös versenyautóból, a brit versenyző küszködése különösen a Katari Nagydíjon volt szembetűnő. A versenyt Hamilton a 12. helyen fejezte be egy rossz rajt, egy defekt, valamint egy bokszutcai gyorshajtás után.

Küzdelmesre sikerült Lewis Hamilton utolsó szezonja a Mercedesnél

Fotó: AFP

Hamilton a múlt pénteki sprint kvalifikáción csak a csalódást keltő hetedik helyet szerezte meg, ami után

sokakat meglepett a kissé letargikus kijelentésével, miszerint már nem elég gyors,

majd amikor az időmérőt követően rákérdeztek nála, hogy ezt a mostani helyzetre értette, vagy általánosságban, úgy felelt, hogy fél másodperccel lassabb a csapattársánál, méghozzá egész évben.

A Ferrarinál nem aggódnak Lewis Hamilton miatt

Hamiton küzdelmes szezonja ellenére a Ferrari csapatfőnöke, Fred Vasseur nem lát okot az aggodalomra. Az 56 éves francia szakember a leendő pilótájuk formáját illetően kiemelte a Las Vegas-i futamot, ahol a brit a 10. helyről indulva a 2. pozícióban végzett.

Egyáltalán nem aggódom. Nézze csak meg azt az 50 kört, amit Vegasban teljesített. Nincs okom aggódni, ha azt nézzük, hogy a tizedik helyről indulva Russell sebességváltóján ért célba"

– mondta a maranellóiak csapatfőnöke.

Hamilton búcsúja után csak a sikerekre fognak emlékezni a Mercedesnél

Hamilton utolsó versenye a Mercedesnél érzelmekkel teli búcsú lesz, és bár az utóbbi időszak eredményei nem voltak meggyőzőek, Toto Wolff csapatfőnök szerint ez nem homályosítja el azt a rengeteg sikert, amit együtt értek el 2013 óta.

"Hogy őszinte legyek, szerintem mindannyian - Lewis és a csapat is - jó munkát végeztünk ebben az éven. Amikor a szezon elején úgy döntött, hogy távozik, tudtuk, hogy nehéz év elé nézünk, de ez teljesen normális. Ő is tudta, hogy máshol folytatja, mi pedig tudtuk, hogy a jövőnk Kimi [Antonelli] köré épül. Ennek ellenére sikerült együtt átvészelnünk a hullámvölgyeket is, és úgy érzem, ez egy jelentős eredmény" – mondta Wolff.