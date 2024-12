Esteban Ocon 2016-ban mutatkozott be a Forma-1-ben, és miután a 2019-es szezont kihagyta, 2020-tól az Alpine (az első évben még Renault néven futó) csapatát erősíti. 2022 kivételével minden évben szerzett egy-egy dobogós helyezést az enstone-i istállóval a francia pilóta, 2021-ben a Magyar Nagydíjon pályafutása eddigi egyetlen F1-es futamgyőzelmét is elérte. A francia pilóta ebben az évben csupán ötször szerzett pontot, ezek közül kimagaslik a Sao Pauló-i Nagydíjon szerzett második helye. Az már az idény közben kiderült, hogy Ocon az év végén távozik az Alpine-tól, és a Haas csapatánál folytatja, a Katari Nagydíj alatt viszont az is lényegében eldőlt, hogy már az e heti, szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon sem ő versenyez, hanem (minden bizonnyal) az utódja, Jack Doohan.

Úgy tűnik, Esteban Ocon számára a Forma-1-es Katari Nagydíjon történt balesettel ért véget az alpine-os karrier

Fotó: Giuseppe CACACE / AFP

Esteban Ocon elbúcsúzott az Alpine Forma-1-es csapatától

Ocon vasárnap este, a katari futam első körében ütközött Franco Colapintóval és Nico Hülkenberggel, ennek következtében pedig kiesett. Csapattársa, Pierre Gasly a fejlesztett, más specifikációjú autóval remekelve ötödik lett a versenyen, ezzel a konstruktőri tabella hatodik helyére segítve az Alpine-t. Miután Ocon kiszállt az autójából, és az újságírókhoz sétált, szóban el is búcsúzott a csapatától.

„Szeretném megköszönni a csapatnak az ezen a versenyen és az egész évben végzett kemény munkáját. Amikor nem ment olyan jól, a mérnökök és a szerelők kitartottak, és ez a legfontosabb. Fontos, hogy nézzünk előre, lássuk, mire készülhetünk a jövőben" – nyilatkozta rejtélyesen Ocon.

Lance Stroll, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Sergio Pérez (b-j) – a szurkolók többsége szerint Alonso kivételével a másik három pilótának egyre kevésbé van helye az F1-ben

Fotó: Charly TRIBALLEAU / AFP

A furcsa szavakat követően egyre több szakoldal arról számolt be, hogy Oconnak valóban a katari volt az utolsó futama a francia csapatnál, és jövő kedden már az abu-dzabi tesztelésen a Haast vezetheti, ezzel is felkészülve a 2025-ös szezonjára. A futam után az Alpine csapatfőnöke, Oliver Oakes nem cáfolta, de nem is erősítette meg Ocon azonnali távozását.

Kapcsolódó cikkek