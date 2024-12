Szokatlan lesz a 2025-ös F1-szezon abból a szempontból is, hogy 2012 óta először nem szerepel majd a rajtrácson Valtteri Bottas, aki a Williams versenyzőjeként mutatkozott be a Forma-1-ben. A finn pilóta 247 versenyhétvégén vett részt, ezeken összesen 10 futamgyőzelmet aratott, mindet a Mercedes versenyzőjeként. 2022-ben igazolt át az Alfa Romeo csapatához, amellyel az első évben még 10 alkalommal is pontszerző helyen zárt, tavaly viszont már csak összesen 10 pontot gyűjtött – idén pedig Bottas egyedüliként maradt pont nélkül mind a 24 versenyhétvégén, az immáron Sauber néven teljesítő istállónál.

Valtteri Bottas (balra) 12 év után, a Sauber csapatától távozik a Forma-1-ből

Fotó: JOHN THYS / AFP

Valtteri Bottasszal alaposan kiszúrt a Sauber Forma-1-es csapata

A 35 éves finn pilóta a szezon közben a kamerák előtt nem úgy viselkedett, mint aki megorrolt volna a csapatára, amely nem hosszabbított vele szerződést 2025-re. A szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj után azonban Valtteri Bottas eléggé kritizálta a hinwilieket. Mint elmondta, miután 2022 végén Frédéric Vasseur csapatfőnök elkerült a Ferrarihoz, összeomlott a csapat.

„Az első évben még minden jól haladt, de onnantól lejtmenet jött. Fred fontos szerepet játszott a döntésemben [a Sauberhez való szerződésében], hiszen korábban már dolgoztam vele. Egyértelmű tervekkel rendelkezett, és célokat fektetett le, hogy hova szeretnénk eljutni az előttünk álló három évben. De amikor távozott, akkor ezek a tervek mind mentek a kukába. Nem hibáztatom ezért, mert ha valaki felkérést kap, hogy a Ferrari csapatfőnöke legyen, akkor természetes, hogy elfogadja – nyilatkozta Valtteri Bottas. – Már nagyon későn, az év legvégén távozott, pedig

volt egy kitétel a szerződésemben, hogy ha Fred elmegy, én is mehetek. Ám amikor megerősítették az Audi érkezését, nekem végig azt mondták, hogy én leszek a projekt egyik tartóoszlopa. Végül azonban ez nem így lett.”

A Sauber 2025-ben a Haastól érkező Nico Hülkenberggel és a friss Forma-2-es bajnok Gabriel Bortoletóval versenyez majd az F1-ben, ahol 2026-tól az Audival alkot egy csapatot.

Kapcsolódó cikkek