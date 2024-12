A Forma-1 ma a világ egyik legnézettebb sportja és legsikeresebb üzleti vállalkozása. Így egyáltalán nem csodálkozhatunk azon, ha a legjobb pilóták igencsak jól meg vannak fizetve, aki ügyes, az pedig még tovább tudja hízlalni a csapatoktól és a szponzoroktól kapott vagyont. Az F1 történetének öt legjobban kereső, pontosabban legtöbb pénzt termelő versenyzőjét a Racingnews 365 oldal szedte csokorba.

5. Kimi Räikkönen (161 millió euró)

A finn pilóta 2007-ben a McLaren színeiben lett világbajnok, és 2021-es visszavonulásakor a mezőny legrutinosabb, azaz legtöbb nagydíjon rajthoz álló pilótájának számított. Iceman bár csak egyetlen vb-címmel büszkélkedhet mégis óriási közönségkedvencnek számított, sőt számít a mai napig, így nem csoda, hogy több világcég is megtalálta magának, ráadásul saját vállalkozásaiban is igen sikeres.

Kimi Räikkönen 2023-ban, 44 évesen még a NASCAR-ban nyomta a gázt

Fotó: Getty Images via AFP

4. Niki Lauda (177 millió euró)

A háromszoros világbajnok (1975, 77, 84) osztrák legenda az F1 történetének egyik legnagyobb harcosa, aki rettenetes nürburgringi balesete után szinte szó szerint a halálból jött vissza. Visszavonulása után Lauda remek üzletember is lett, a Lauda Air az egyik első magánkézben lévő komoly légitársaság lett, így nem csoda, hogy 1985-ös visszavonulása és 2019-ben bekövetkezett halála ellenére is szerepel a neve ezen a listán.

Niki Lauda versenyzőként, csapatfőnökként és üzletemberként is rendkívül sikeres volt

Fotó: DPPI via AFP

3. Fernando Alonso (230 millió euró)

A kétszeres világbajnok (2005, 2006) már 43 éves, a mezőny egy része akár a fia is lehetne, de a tudása mit sem kopott, egyáltalán nem lóg ki a mezőnyből, sőt még mindig képes odaérni a dobogóra. Pályafutása során szinte mindig sztárcsapatoknál taposta a gázt, amelyek igen jól megfizették a szolgálatait, legyen szó a Benettonról, a Renault-ról, a Ferrariról vagy a McLarenről. De aktuális munkaadója, az Aston Martin is igen bőkezű vele, ahogy azok a cégek is (TAG Heuer, Europcar, Silestone, Liberbank), amelyek neve mellé az arcát adja.

Fernando Alonso még 43 évesen is képes a meglepetésre

Fotó: Anadolu via AFP

2. Lewis Hamilton (252 millió euró)

A különc öltözködéséről és viselkedéséről is híres brit sztár a maga hét világbajnoki címével az F1 történetének holtversenyben legsikeresebb pilótája. A brit is mindig csúcson lévő, vagy oda igyekvő csapatokat (McLaren, Mercedes) szolgált, amelyek busásan fizettek a bajnoki címekért. Hamiltonnak ügyesen fialtatja a versenyzéssel keresett pénzét, világszerte híres vegán étterme (Neat Burger) mellett beszállt az elektromos terepraliversenyzésbe, tagja a Denver Broncos egyik befektetői csoportjának, és persze a divat világában is van érdekeltsége.