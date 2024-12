Ez a harmadik itteni futam, 2021-ben a most a Mercedest okoló Hamilton, tavaly pedig a büntetés miatt most a második helyről rajtoló Verstappen is az élről rajtolva nyerte meg. A jelenlegi mezőnyből Verstappen, Norris, Leclerc, Pérez, Alonso és Ocon is mindkétszer pontot szerzett itt, Gasly és Cunoda viszont a kettőből egyszer sem.