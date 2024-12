A szabadedzést a Ferrari, a sprintidőmérőt és a sprintfutamot a McLaren uralta Loszaílban, a Forma-1-es Katari Nagydíj időmérőjén mégis a Red Bull-s Max Verstappen és a mercedeses George Russell végzett az első két pozícióban. A világbajnok Verstappen büntetése miatt aztán az első és a második helyezettet felcserélték, így Russell-Verstappen volt a sorrend az 57 körös F1-es futam első sorában, a két McLaren előtt. Nico Hülkenberg kemény, mindenki más közepes keverékű abroncsokon rajtolt, vagyis gumielőnye senkinek nem volt a verseny elején. A rajt után Russellt Verstappen és Norris is megelőzte, mögöttük mindkét Ferrari nyert egy-egy pozíciót, miközben a rajtnál kiugró Hamilton három helyet esett vissza. Hátrébb Albon és Stroll, valamint Hülkenberg, Ocon és Colapinto ütközött össze, az utóbbi trió balesete miatt az első kör végén jött is a pályára a biztonsági autó – Ocon és Colapinto ki is esett, később Stroll is feladta a sérült autója miatt a futamot.

Esteban Ocon a rajt után kiesett az F1-es Katari Nagydíj futamán

Fotó: Giuseppe CACACE / AFP

Az 5. körben folytatódott a futam, az újraindítás után Piastri visszaelőzte Leclerc-t, Alonso pedig több helyet is veszített a nyolcadik pozícióból. A két Ferrari nem igazán tudta tartani az első négyes tempóját, miközben Verstappen 2 másodpercre növelte az előnyét az élen, de Norris is távolodott Russelléktől. A középmezőnyben és a hátsó régióban sok csata és előzés volt, időbüntetéseket is kiosztottak egy-egy túlzott keménység miatt a futam közben. Az élmezőnyből először a 24. körben, Russell hajtott ki a bokszutcába, az egész futamon egyébként is szenvedő Mercedes azonban elrontotta a brit pilóta kerékcseréjét, aki mintegy 5 másodpercet veszített a bokszban. A többiek még sokáig vártak, mert a közepes gumik jól bírták, Russell pedig beragadt Alonso mögé a pályán.

George Russellnek szörnyű futama volt a pole-ból indulva

Fotó: Giuseppe CACACE / AFP

A futam felénél Albon visszapillantó tükre letörött, Bottas pedig rajta áthajtva széttörte azt darabokra, ezáltal

rengeteg éles törmelék került a pályára. Hamilton és Sainz is minden bizonnyal emiatt defektet kapott,

és miután ők és Piastri kimentek a bokszutcába, csak akkor érkezett a biztonsági autó, hogy takarítani lehessen. A többiek az SC-fázis alatt álltak ki kerékcserére, Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Pérez, Gasly, Russell, Sainz, Csou és Alonso volt a sorrend, miután mindenki teljesítette a bokszkiállását. A biztonsági autós fázis alatt Norris Hamilton miatt elfékezte a gumijait, így kellett használnia a keményeket, miután a 40. körben újraindult a mezőny.