A Mercedes brit versenyzője, Lewis Hamilton a sprintidőmérő után a futam kvalifikációján is öt hellyel végzett csapattársa, George Russell mögött a Forma-1-es Katari Nagydíjon. A sprintfutamon három pontot szerezni tudott a hétszeres világbajnok pilóta, a vasárnapi futam azonban még rosszabbul sikerült számára. A hétvége során saját magát, majd ezzel ellentmondva a csapatát is kritizáló Hamilton a rajt során kiugrott, majd reflexből fékezett, így nem csupán kapott 5 másodperces időbüntetést, de három helyet vissza is esett a verseny elején. Ezután egy alkalommal sok időt veszítve kicsúszott, majd Alexander Albon darabokra tört visszapillantó tükrén áthajtva bal első defektet is kapott. Kiment kerékcserére, ám ezt sem szabályosan tette, később ugyanis egy áthajtásos büntetést is kapott a bokszutcai gyorshajtásáért.

A Mercedes pilótája, Lewis Hamilton számára rémesen alakult a Forma-1-es Katari Nagydíj futama

Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki/NurPhoto

Utóbbi büntetésnek a hírére pedig végleg megelégelte a futamot Lewis Hamilton, aki fel is akarta adni a versenyt, ám a csapata nem engedte neki, ezzel ugyanis a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjra átvitt volna magával egy néhány helyes rajtbüntetést vagy akár egy 5 másodperces időbüntetést. Versenymérnöke, Peter Bonnington a rádióban utasította el Hamilton kérését, miszerint hadd hajtson a garázsba és adja fel a futamot.

Lewis Hamilton az utolsó Forma-1-es futamára készül Mercedes-pilótaként

Hamilton a hétvégén, Abu-Dzabiban az utolsó futamát teljesíti a Mercedesnél, ugyanis jövőre már a Ferrari versenyzője lesz. A brit pilóta azonban még nem gondol a távozására.

„Nem hinném, hogy elöl fogunk végezni,

nem várok sokkal jobb hétvégét az előzőeknél, de próbálkozni fogok.

Nem gondolok egyelőre a búcsúra, de még ha [az Abu-dzabi Nagydíj] úgy is zárul, mint a mostani hétvége, nem gondolom, hogy ez határozná meg az utat, amit bejártunk. De mindent bele fogok adni, amit csak tudok” – nyilatkozta a 39 éves Lewis Hamilton.

Kapcsolódó cikkek