Michael Schumacher a németországi Kerpenben nőtt fel, itt töltötte a gyermekkora nagy részét, és a gokartkarrierje is itt indult el, azaz komoly szerepe van a kisvárosnak abban, hogy később minden idők egyik legnagyobb autóversenyzőjévé vált. A hamarosan nagypapává váló német expilóta majdnem 11 évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet, az elmúlt években pedig Kerpen is többször került be a hírekbe vele kapcsolatban. Az év elején már Schumacher rajongói kezdeményezték, hogy Kerpen jelölje meg őt a város díszpolgárának, ám ez nem történt meg, és a helyi képviselők döntése értelmében a közeljövőben alighanem nem is fog díszpolgári címet kapni a Forma-1 hétszeres világbajnoka.

A Forma-1 hétszeres világbajnoka, Michael Schumacher Kerpenben tanulta meg a gokartozás alapjait

Fotó: JACKY FOULATIER / DPPI via AFP

Jelenleg semmi értelme kitüntetnünk Schumachert, mert egyszerűen van más tennivalónk"

– mondta Andreas Lipp, a városi tanács egyik tagja arról, miért nem akarják bevezetni a díszpolgári címet Kerpenben.

Michael Schumacher nem lesz Kerpen díszpolgára, nagy a felháborodás

A döntés után Michael Schumacher öccse, a korábban szintén F1-pilóta Ralf Schumacher a közösségi oldalán fakadt ki.

„Ez a fajta döntés jellemző Németországra, a siker és a teljesítmény már nem számít a döntéshozóknak. Ha arra gondolok, hogy mit tett a bátyám Kerpenért a sikerei által, nem találom a szavakat. Ahelyett, hogy büszkék lennének egy ilyen személyiségre és a rendkívüli eredményeire, egyszerűen hagyják így menni a dolgokat" – idézte a Ripost Ralf Schumacher szavait.

„A történtek után azt is könnyen el tudom képzelni, hogy a Schumacher család már egyáltalán nem is akarja, hogy Michael díszpolgár legyen – ezt már Reiner Ferling, Michael Schumacher rajongói klubjának az elnöke nyilatkozta. –

Ahogyan Michael-lel, mint emberrel bánnak, az undorító.

Nagyon dühös vagyok, hogy a város nem tud díszpolgári címet adni valakinek, aki hét világbajnoki címet nyert nekünk."

